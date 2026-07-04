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NEUNIŠTIVI VOZINHA

Postao je kralj Instagrama, jači od Casillasa. I slobodan je igrač

Piše Domagoj Vugrinović,
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Postao je kralj Instagrama, jači od Casillasa. I slobodan je igrač
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Foto: Marco Bello
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Mala otočna država na čelu s golmanom Vozinhom bila je na korak do najveće senzacije Svjetskog prvenstva

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Argentina je pobjedom 3-2 nakon produžetaka prošla u osminu finala Svjetskog prvenstva, ali svijet priča o Zelenortskim Otocima. Reprezentacija malene otočne države u debitantskom je nastupu stigla do nokaut-faze, namučila Messijevu Argentinu i turnir napustila kao miljenik publike.

“Plavi morski psi” prošli su skupinu s tri remija, protiv Španjolske, Urugvaja i Saudijske Arabije, te postali najmanja nacija koja je ikad izborila nokaut-fazu. Zelenortski Otoci imaju nešto više od pola milijuna stanovnika, a reprezentaciju uglavnom čine igrači iz dijaspore.

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Foto: Paul Childs

Posebna priča turnira postao je golman Vozinha (40), koji je obranama osvojio svijet. Toliko da su ga navijači počeli masovno pratiti na Instagramu, gdje je premašio 23 milijuna pratitelja i tako postao najpraćeniji golman, prestigavši Ikera Casillasa.

Dirljiva je bila i priča o njegovoj majci Ani Candidi Evori, koja isprva nije mogla dobiti vizu za SAD. Nakon što je Vozinha u suzama ispričao njezinu priču medijima, javnost se digla na noge, a ona je ipak doputovala i s tribina bodrila sina. Nakon što mu je istekao ugovor s AEL-om iz Limassola na Cipru, postao je slobodan igrač. A od upita, što sponzorskih što klupskih, sad će ga sigurno boljeti glava.

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