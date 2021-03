U 35. godini je života i pri kraju rukometne karijere, ali to kako je odigrao protiv Francuske i Portugala...

Briljantni Ivan Čupić razlog je zašto se i dalje nadamo plasmanu na Olimpijske igre. Jučer je Francuzima utrpao deset golova, a danas Portugalcima devet. Trčao je kao da je na baterije, zabijao sedmerce, iz mrtvih kuteva, ma ništa ga nije moglo zaustaviti. Ni u trenucima kada smo gubili i šest razlike od Portugala, kada je san o plasmanu u Tokio bio razbijen na komadiće.

Kao da je u tome trenutku rekao suigračima, 'dečki, pa ja želim na te Olimpijske igre!'. 'Hrvatska se probudila na krilima nevjerojatnog Čupića te teškom mukom srušili Portugal (25-24) golom Luke Cindrića u samoj završnici.

- Prošla utakmica se lomila do kraja, ova također. Jučer iz plusa u minus, danas obrnuto. Znali smo da će jedna-dvije lopte i obrane odlučivati u sve tri utakmice. Koncentracija je bila na nivou, energija je bila tu i danas smo isprovocirali da sve ode na našu stranu. Dosta je bilo sedmeraca, znači da je i ekipa nešto napravila, a imali smo momente i u obrani i u napadu. Mislim da se svi dižemo, da igramo dobro i da se rotiramo, igramo kvalitetno - rekao je Čupić.

Bila je to prava igra mačke i miša kroz cijelu utakmicu. Portugal je vodio od prve minute, a naša igra je bila jako loša. Obrana je puštala na sve strane, a napad je bio bezidejan. Mučili smo se, vadili i priključak uhvatili tek deset minuta prije kraja kada smo smanjili na minus dva i u tim trenucima smo im puhali za vratom. U tim trenucima presudilo je iskustvo. U završnici smo imali deblje živce i došli do teške pobjede. Uf, da nije bilo Čupka...

- Bitno je da dižemo tu konstantu. Jučer je bilo 40 minuta dobro, a danas cijelo drugo poluvrijeme tako da nam fali kontinuitet u rotacijama i svemu da smo konkurentni svih 60 minuta, ali teško je sve to skupiti za dva treninga. Portugal je jučer igrao u šest, mi u devet, nismo imali ni 15-ak sati odmora, a imali smo i dvije ozljede. Mislim da igramo dobro, sutra moramo potvrditi ovu utakmicu i vjerujem da će to biti dovoljno za odlazak na OI. Poštenje Francuske i Portugala? Ne zanima me, mi smo došli odraditi dobar turnir i nadam se da ćemo sutra odraditi dobru utakmicu. Što bude, bit će - zaključio je.

I dalje smo u igri za plasman u Tokio, ali ne ovisimo sami o sebi. Za odlazak na Olimpijske igre nam treba pobjeda nad Tunisom te se moramo nadati da Portugal neće pobijediti Francusku. Da, nažalost, spali smo na to. Da ovisimo o Francuskoj koja nam je donijela toliko tuge tijekom prošlosti.

Dakle, uz uvjet pobjede Hrvatske protiv Tunisa, izabranike Hrvoja Horvata u Tokio bi vodila svaka pobjeda Francuske, remi ili pobjeda Portugala s više od sedam golova razlike. Pobjeda Portugala od jednog do šest golova razlike u Tokio vodi Francusku i Portugal, a Hrvatska će prvi put nakon 2000. ostati doma.