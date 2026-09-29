Poštenje se isplati. Zubčić dobio globanu nagradu za fair play

Hrvatski skijaš Filip Zubčić dobio je nagradu Trofej Pierrea de Coubertina za 2025. godinu za fair play, objavio je u utorak Međunarodni odbor za fair play. - Filip Zubčić se istaknuo prijavljivanjem vlastite pogreške koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u Svjetskom kupu u alpskom skijanju u austrijskom Gurglu u studenome 2025. godine. Iako je znao da će prijava prekršaja rezultirati diskvalifikacijom, Zubčić je ipak odlučio priznati pogrešku i prihvatiti posljedice, stavivši pritom poštenje i poštovanje pravila ispred vlastitog rezultata - stoji u pojašnjenju odluke Međunarodnog odbora za fair play.

Zubčić je priznanje dobio zbog poteza za vrijeme utrke slaloma u Gurglu u studenom prošle godine. Nakon što je završio prvu vožnju, činilo se da ima rezultat koji nosi bodove. No nakon dolaska u cilj sam je prijavio sucima da je tijekom vožnje napravio pogrešku i zahvatio vrata zbog čega je naknadno diskvalificiran.

Trofej Phillipea de Couberttina dobio je i španjolski tenisač Carlos Alcaraz koji je pokazao "izniman primjer poštenja na Roland Garrosu 2025. godine".

Foto: Eduardo Munoz

Tijekom meča četvrtog kola protiv Bena Sheltona, Alcaraz je obavijestio glavnog suca da je izveo nedopušten udarac nakon što je izgubio kontrolu nad reketom, pritom dobrovoljno prepustivši poen koji mu je prvotno bio dodijeljen. Njegova je odluka pokazala jedno od temeljnih načela fair playa: odabir poštenja ispred natjecateljske prednosti.

Ovaj trofej je 2008. godine dobila hrvatska posada Petra Cupać i Pavle Kostov u klasi 49er jer su na OI u Pekingu ustupili brod danskoj posadi koja je na kraju osvojila zlato.