Nakon sjajno odrađene polusezone na posudbi u Šibeniku, Marin Jakoliš je postao 'vruća roba'. Šibenik ga je želio otkupiti, no ljudi koji su brinuli o njegovoj karijeri smatrali su da je Marin tu stepenicu već preskočio, tražili su klub u kome će se nastaviti razvijati. Obzirom da Hajduk, s kojim je imao ugovor, nije pokazao interes da ga zadrži, krenula je potraga za novom sredinom. Na Marinovu adresu stizale su ponude iz Italije, Južne Koreje, Kine..., no na koncu je, na iznenađenje mnogih, izabrao ponudu francuskog Angersa, u koji je u tajnosti otputovao i potpisao ugovor do ljeta 2025. godine. Hajduku je pripalo cca 350.000 - 400.000 eura odštete, a Marin je dobio jako dobre uvjete.

- Stvarno je bila ludnica zadnjih tjedan dana. Imao sam dosta opcija, na koncu smo izabrali Francusku. Smatram da je ovo iskorak koji sam i tražio u karijeri. Razgovarao sam s predsjednikom, sportskim direktorom i trenerom, vidio sam njihovu želju da dođem, da računaju na mene, i to je na koncu i presudilo da prihvatim ponudu i novi izazov u karijeri – kazao nam je Jakoliš.

Kako ste proživljavali zadnjih tjedan dana neizvjesnosti?

- Jako teško, znao sam da idem u Francusku ali to nisam mogao podijeliti ni s kim osim s obitelji i djevojkom. Svi zovu, raspituju se, bila mi je puna glava, jedva sam čekao da se to riješi i da splasne euforija. Na koncu sam doputovao u Francusku s managerom Tonćem Martićem, sve smo dogovorili i riješili u jedan dan i u subotu potpisao ugovor. Presretan sam što je to sada iza mene i da se konačno mogu posvetiti nogometu.

Kakvi su prvi dojmovi?

- Odradio sam tek dva treninga s momčadi, još uvijek živim u hotelu dok ne pronađem stan, da mi može doći i djevojka. Za sada je sve super, vjerujem da će tako i ostati. Čeka me još i obavezna inicijacija, morat ću zapjevati suigračima u svlačionici ali nisam još izabrao pjesmu.

Do nedavno ste razmišljali hoćete li u prvom kolu nastavka HNL-a igrati za Šibenik ili Hajduk na Šubićevcu, a sada bi vas mogao čekati debi za Angers na kultnom Velodromeu, gdje gostuje u petak protiv Marseillea?

- Vidjet ćemo što će odlučiti trener. Dobro sam radio, spreman sam, ali moram pohvatati detalje i uigrati se s ostatkom momčadi. Naravno da bi mi bilo drago debitirati na jednom takvom kultnom stadionu, pogotovo što bi na drugoj strani trebao igrati moj bivši suigrač Duje Ćaleta - Car. Igrali smo skupa u kadetima i juniorima Šibenika, sanjali da ćemo nastupati za velike europske klubove...

Jeste se čuli s Dujom?

- Nisam još, ali hoću ovih dana. Bila mi je stvarno ludnica, stotine poziva, nakon potpisa javili su mi se Toma Bašić, Domagoj Bradarić, Lovro Majer... koji imaju iskustva iz Francuske i svi su mi kazali da sam izabrao dobru sredinu, ozbiljan i profesionalan klub u kome ću dobiti priliku. Nakon njihovih poziva uvjeren sam da nisam pogriješio. Naravno da nema garancija i da je sve do mene. U svakom je klubu tako.

Ostavljate dojam igrača koji jako vjeruje u sebe?

- A tko će drugi vjerovati u mene ako neću ja sam. Znam što mogu i vjerovao sam da će to kad - tad isplivati na površinu. U Hajduk sam došao s ciljem da nešto napravimo skupa, nadao sam se da je to taj iskorak, ali nije nam se poklopilo. Na koncu je to što sam imao u sebi isplivalo na površinu u Šibeniku, u ovih četiri – pet mjeseci sve mi se vratilo. Kao da sam izronio i napokon prodisao punim plućima. Žao mi je što nisam uspio u Hajduku pokazati sve što sam želio, ali mi je drago da sam to pokazao u mom rodnom gradu i u klubu u kome sam napravio prve korake. Ne postoji bolje mjesto...

Jeste li gledali utakmicu na Šubićevcu?

- Naravno, to se ne propušta. Šibenik mi je izgledao dobro prvo poluvrijeme, dobro su se pripremili za utakmicu i parirali Hajduku, ali teško se nakon dva penala vratiti protiv bilo koga, a kamo li protiv jakog suparnika kao što je Hajduk. Ako ovako nastave neće biti problema u nastavku sezone. A što se tiče Hajduka, nisu izgledali baš dobro, ali kad se uzmu u obzir svi problemi koji su ih mučili od kraja jeseni, zaslužuju podršku. Pobjedi se ne gleda u zube, tri nova boda su ih pogurali bliže borbi za trofeje. Nadam se da će nastaviti s pobjedama, da će što duže biti u utrci za oba trofeja.

Tko je po vama favorit za osvajanje prvenstva?

- Četiri momčadi koje su na vrhu ljestvice tu će i ostati, samo je pitanje redoslijeda. Svi se pojačavaju, svi žele naslov prvaka, i moja je procjena da će biti neizvjesno do samoga kraja. Nadam se da će prvak biti Hajduk. Baš sam se čuo s bivšim suigračima nakon potpisa ugovora, Simićem, Livajom..., bili su na putu za Šibenik i svi su mi čestitali.



Kome idu posebne zahvale?

- Prvenstveno obitelji i djevojci, oni su stajali iza mene i u najlošijim momentima moje karijere, i kad je bilo dobro, i kad nije, uvijek sam mogao računati na njihovu potporu. Bez njih ne bih napravio ovo što sam napravio do sada. Moram zahvaliti i Šibeniku koji mi je omogućio da pokažem ono što je u meni bilo skriveno, treneru Rosasu koji je odradio sjajan posao, posložio sjajnu klapu i izgradio obiteljsku atmosferu zbog koje smo i pokazali onako dobre igre. On mi je promijenio život i na tome sam mu zahvalan.

Hajduk vas nije želio vratiti s posudbe, zamjerate li im to što nisu vjerovali u vas?

- Ne krijem da sam se nadao povratku na Poljud, što bi također bio iskorak, želio sam se boriti s Hajdukom za trofeje, pokazati da igre iz Šibenika nisu bile plod slučaja, ali njihova odluka je bila drugačija. Ostaje žal zbog toga, ali rastali smo se na normalan način, život ide dalje, njima želim da se bore za trofeje, a ja ću se pokušati dokazati u Francuskoj.