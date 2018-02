'Potez Letice je za crveni, ali bio je faul u začetku te akcije'

U moje doba mi smo sudili i po 40 faula u jednom poluvremenu. Razvoj igre traži da se pušta igra, u prvom dijelu imamo 40 faula, u drugom puno manje (18, op.a.). To je za derbi velika brojka. Imali smo dosad puno utakmica između 20-25 faula. Igrači su čak igrali vrlo korektno. E sad, tu sudac mora osjetiti hoće li pustiti igru ili ne. On je odlučio da tako sudi, komentirao je Mateo Beusan sudački kriterij Tihomira Pejina u derbiju Dinama i Hajduka za emisiju Stadion HRT-a.

"Oko sokolovo" analiziralo je sve sporne situacije derbija s kontroverznim sudačkim kriterijom u drugom poluvremenu.

"Bih li ja sudio faul More? O tom potom"

U 52. minuti Nikola Moro napravio je faul na Saidu Ahmedu Saidu, u nastavku akcije golman Hajduka Karlo Letica igrao je rukom izvan šesnasterca. Ni jedno ni drugo nije suđeno, a onda je Franck Ohandza zabio pobjednički gol za Hajduk.

- Sagledavajući njegov kriterij iz prvog dijela, jasno da se ovdje radi o faulu More. Bih li ga ja sudio, o tom potom. I onda se ovo kasnije ne bi ni dogodilo - rekao je Beusan i prokomentirao izlazak Letice izvan šesnaesterca:

- Jasno da je ovdje trebao biti dosuđen izravni slobodni udarac zbog igranja ruke Leticom izvan šesnaesterca uz crveni karton zbog sprječavanja izgledne situacije za postizanje gola. Nova pravila jasno govore da svako sprječavanje suparnika u izglednoj situaciji za postizanje gola govore da je to isključenje.

Pomoćnikov posao je da vidi tu ruku

- Ne može sudac ovo vidjeti, nema on 3D, tu dubinu. Nije bitno koliko je udaljen. Ako netko može vidjeti, to je prvi pomoćnik koji ima kut gledanja, ali treba vidjeti je li on trkački bio u mogućnosti pratiti napadača. Ali to mu je posao.

Hajduku je deset minuta potom poništen gol zbog zaleđa Saida koje je bilo rubno, a drugi pomoćnik Miro Grgić teško je to mogao vidjeti.

- Vidite gdje se nalazi pomoćni sudac, tri metra je udaljen unatrag. U prvom trenutku nema zaleđa, a procijeniti s ovakve udaljenosti da je igrač nekoliko centimetara u zaleđu... Možemo reći da je pogodio, a imamo naputstvo da puštaš napadača ako si u dilemi. Međutim ne možemo ovdje reći da je greška.

Kao i prije Hajdukova gola, i neposredno uoči penala za Dinamo u 79. minuti dogodio se faul u začetku akcije kojega Pejin nije sankcionirao.

- Soudani je oborio Miju Caktaša na sredini terena pred očima suca, ali nije ga dosudio. Morao je - rekao je Beusan i potvrdio kako ni penala u 79. minuti nije smjelo biti:

Penal? Ma morao je biti faul za Hajduk

- Mislio sam u prvom momentu da je dosudio prekršaj nad Lópezom jer je jasno da je Soudani svojom rukom prouzročio da López pada i onda njegova ruka ide gore. To je zakon fizike. Sve ovo poslije nema veze. Trebao je biti dosuđen faul za Hajduk. Onda ne bi bilo penala ni drugoga žutog kartona. Ako je on procijenio da je to penal, onda to je za žuti karton. Ali činjenično je stanje da je prije toga morao dosuditi faul za Hajduk.

Pejin je dobro prosudio u posljednje dvije sporne situacije, kad je Tongo Doumbia potegao Ohandzu u 84. minuti te igranju rukom Andréa Fomitschowa u šesnaestercu Hajduka u drugoj minuti sudačke nadoknade.

- Gledajte gdje su Ademi i Sosa. Jasno je da je ovo sprječavanje obećavajuće situacije za gol. Žuti karton dovoljna je opomena za ovaj start. Fomitschow? Jasno je i vidljivo da je lopta udarila u ruke koje su uz tijelo, tako da nema govora o penalu - zaključio je Beusan opširnu sudačku analizu derbija.

Crveni za Župarića ispravan, penal za Osijek nije

Dvije sporne situacije bile su i u ranijem, subotnjem derbiju između Osijeka i Rijeke (2-1) kojega je sudio Duje Strukan. Već u šestoj minuti Dario Župarić dobio je crveni karton zbog rušenja Erosa Grezde.

- To je crveni, sprječavanje izgledne situacije za postizanje gola. Gledajte kad je počelo potezanje, a ne kad je igrač pao. Sto posto ispravna odluka suca - kaže Beusan.

Ipak, Strukan nije dobro prosudio kad je u 55. minuti pokazao na penal a Osijek nakon što je Gabrijel Boban pao u duelu s Momčilom Raspopovićem.

- Ovdje se ne bih kladio ni stavio ruku u vatru da je to penal. Smatram da remplanje nije bilo dovoljno za penal i mislim da je ovdje sudac pogriješio. Mi ne znamo komunikaciju sudaca, pretpostavljam da mu je peti sudac signalizirao da se radi o penalu - kazao je Beusan.

Vučemilović-Šimunović: Trebao je biti penal za Dinamo u nadoknadi

Osim Matea Beusana, svoje mišljenje o sudačkim pogreškama u derbiju Dinama i Hajduka dao je i član sudačke komisije HNS-a Ante Vučemilović-Šimunović, u emisiji HNTV-a "Treće poluvrijeme":

- Na snimci je vidljivo kako je golman gostiju nogom na crti koja je sastavni dio šesnaesterca, ali je vidljivo i kako mu je ruka barem desetak centimetara izvan te je tako napravio prekršaj i sudac je morao dosuditi izravan slobodni udarac te kazniti golmana isključenjem. Također, moram istaknuti kako je ovo veća pogreška pomoćnog suca koji je to morao vidjeti jer je svakako imao bolji pogled s obzirom na položaj igrača i lopte.

Vučemilović-Šimunović u toj, ali i u situaciji gdje je Saidu nepriznat gol zbog zaleđa, ima jednako mišljenje kao i Mateo Beusan:

- Kada povučemo pravilno crtu, jasno je vidljivo kako je igrač Hajduka u zaleđu i sudac je ispravno odlučio.

Kada je u pitanju penal koji je dodijeljen Dinamu, član sudačke komisije kaže:

- Sudac je to dosudio zbog igranja rukom i to se uistinu dogodilo, ali je pogriješio jer prije toga nije svirao prekršaj Soudanija nad Lópezom. Stoga je donio pogrešnu odluku.

- Prekršaj Doumbije je za žuti jer je situacija dovoljno daleko od gola i Ademi je stigao zatvoriti tako da nema potreba za crvenim kartonom - rekao je Vučemilović-Šimunović koji i u ovoj situaciji ima jednako mišljenje kao Beusan, ali se njihova mišljenja razilaze kada je u pitanju igranje rukom Fomitschowa:

- Lopta dugo putuje i igrač je imao dovoljno vremena da izmakne ruku. Mišljenja sam da je igrač, da je htio, mogao izmaknuti te ruke i igrati drugim dijelom tijela. Mislim da je ovo trebalo biti svirano kao penal.