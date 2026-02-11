Obavijesti

Sport

Komentari 0
DJEDICA NAM SE JAVIO PLUS+

Potez za sreću: Ante Budimir povukao Čudomixa - za bradu!

Piše Miho Dobrašin,
Čitanje članka: 3 min
Potez za sreću: Ante Budimir povukao Čudomixa - za bradu!
Foto: Profimedia

Hrvatski napadač je gol protiv Celte proslavio s legendarnim navijačem Osasune, slika Ante Budimira i Jose Angel Jimenez Lopeza se odmah proširila društvenim mrežama...

Admiral

Ante Budimir (34) je u petak preciznim udarcem glavom zabio gol Celti, a onda se sjurio kroz kišu koja je te večeri padala u lučkom gradu Vigu prema dijelu tribine gdje su se nalazili navijači Osasune. Među njima je bio José Ángel Jiménez López, poznatiji kao Čudomix (fra. Panoramix), zbog svoje zapanjujuće sličnosti s druidom iz poznatog stripa Asterix i Obelix. Hrvatski nogometaš ga je, bez oklijevanja, povukao za dugu bradu slaveći svoj gol, a ta se slika poput požara proširila društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet
VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila
JOŠ JEDNA U NIZU

VIDEO Jutta Leerdam se hvalila zlatnom medaljom. Nekoliko trenutaka kasnije se slomila

"Htjela sam vam ovo pokazati jer ovo je nevjerojatno! Ja sam olimpijska pobjednica. Ovo je stvarno". Samo nekoliko trenutaka kasnije, njezina medalja je pukla

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026