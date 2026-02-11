Hrvatski napadač je gol protiv Celte proslavio s legendarnim navijačem Osasune, slika Ante Budimira i Jose Angel Jimenez Lopeza se odmah proširila društvenim mrežama...
Potez za sreću: Ante Budimir povukao Čudomixa - za bradu!
Ante Budimir (34) je u petak preciznim udarcem glavom zabio gol Celti, a onda se sjurio kroz kišu koja je te večeri padala u lučkom gradu Vigu prema dijelu tribine gdje su se nalazili navijači Osasune. Među njima je bio José Ángel Jiménez López, poznatiji kao Čudomix (fra. Panoramix), zbog svoje zapanjujuće sličnosti s druidom iz poznatog stripa Asterix i Obelix. Hrvatski nogometaš ga je, bez oklijevanja, povukao za dugu bradu slaveći svoj gol, a ta se slika poput požara proširila društvenim mrežama.
