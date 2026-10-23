POTOP KOJI BAŠ NIKOG NE ČUDI Svaka treća utakmica poraz, a europski Dinamo sad je prošlost
DINAMO - NEC 2-4 Kovačević je u posljednjih 12 utakmica doživio četiri poraza (Viking, Osijek, Hajduk, NEC Nijmegen), Dinamo je daleko od nokaut faze, a sad mu slijede Sunderland, Leverkusen, Rennes...
Dinamo je doživio još jedan teški nokdaun, Mario Kovačević je u četvrtak doživio sedmi europski poraz na klupi hrvatskog prvaka protiv NEC-a iz Nijmegena (4-2). Aktualni trener "modrih" u dosadašnjem je mandatu skupio i sedam europskih pobjeda, uz pet remija. Statistika nije na njegovoj strani, Dinamo sve ozbiljnije tone na europskoj nogometnoj sceni. I. nažalost, više kod nikoga ne izaziva strah i trepet.