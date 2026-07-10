Poznati bosanskohercegovački košarkaš Nurkić iznenadio je sve hobijem izvan parketa. NBA zvijer bavi se pčelarstvom, a uz novi ugovor s Utah Jazzom i dalje ostaje u centru pažnje
Potpisao novi ugovor, pa otišao baviti se neobičnim hobijem. Evo kako uživa 'bosanska zvijer'
Jusuf Nurkić poznat je kao snažni NBA centar koji nastupa za Utah Jazz i jedan od najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine, ali izvan parketa ima i potpuno drugačiju stranu. 'Bosanska zvijer' slobodno vrijeme ne provodi samo uz treninge i utakmice, već se posvetio hobiju koji mnogi ne bi povezali s vrhunskim sportašem. Riječ je o pčelarstvu; hobi koji iziskuje puno strpljenja i mirnoće, baš kao što je i on sam na košarkaškim parketima.
Iako je godinama u ritmu NBA lige, putovanja i napornih sezona, Nurkić pronalazi vrijeme za svoje interese izvan košarke. Njegova strast pokazuje da se iza snažnog centra krije osoba s brojnim interesima, a ne samo sportaš kojeg navijači gledaju na parketu.
Nurkić je tijekom karijere često isticao važnost života izvan košarke, a poznat je i po angažmanu kroz svoju zakladu kojom pomaže zajednici u rodnoj Bosni i Hercegovini. Produžio je ugovor s Utah Jazzom na iduće dvije godine, što znači da ćemo i dalje gledati sjajnog centra na američkim košarkaškim parketima.
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