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LEGENDARNI JUSUF NURKIĆ

Potpisao novi ugovor, pa otišao baviti se neobičnim hobijem. Evo kako uživa 'bosanska zvijer'

Piše Ivan Kužela,
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Potpisao novi ugovor, pa otišao baviti se neobičnim hobijem. Evo kako uživa 'bosanska zvijer'
Zadar: Svečano otvorenje Sunset Sport Festivala | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Poznati bosanskohercegovački košarkaš Nurkić iznenadio je sve hobijem izvan parketa. NBA zvijer bavi se pčelarstvom, a uz novi ugovor s Utah Jazzom i dalje ostaje u centru pažnje

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Jusuf Nurkić poznat je kao snažni NBA centar koji nastupa za Utah Jazz i jedan od najboljih košarkaša Bosne i Hercegovine, ali izvan parketa ima i potpuno drugačiju stranu. 'Bosanska zvijer' slobodno vrijeme ne provodi samo uz treninge i utakmice, već se posvetio hobiju koji mnogi ne bi povezali s vrhunskim sportašem. Riječ je o pčelarstvu; hobi koji iziskuje puno strpljenja i mirnoće, baš kao što je i on sam na košarkaškim parketima.

Foto: Instagram

Iako je godinama u ritmu NBA lige, putovanja i napornih sezona, Nurkić pronalazi vrijeme za svoje interese izvan košarke. Njegova strast pokazuje da se iza snažnog centra krije osoba s brojnim interesima, a ne samo sportaš kojeg navijači gledaju na parketu.

Nurkić je tijekom karijere često isticao važnost života izvan košarke, a poznat je i po angažmanu kroz svoju zakladu kojom pomaže zajednici u rodnoj Bosni i Hercegovini. Produžio je ugovor s Utah Jazzom na iduće dvije godine, što znači da ćemo i dalje gledati sjajnog centra na američkim košarkaškim parketima. 

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