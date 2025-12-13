Obavijesti

U VAL D'ISEREU

Potpuna dominacija Švicaraca u veleslalomu! Čak trojica završila na postolju, Zubčić završio 24.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marc Desrosiers

Hrvatski skijaš Filip Zubčić, nakon što je u prvoj vožnji bio 19. na kraju je zauzeo 24. mjesto s 1,70 sekundi zaostatkom za Meillardom. Sada je 20. u poretku skijaša u veleslalomu, a sutra je na rasporedu slalomska utrka

Švicarci su pomeli konkurenciju u veleslalomu kojeg su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Val d'Isereu, prvo mjesto zauzeo je Loic Meillard, drugi je bio Luca Aerni, a treći Marco Odermatt.

Meillard je pobijedio s vremenom 2:10.07,  Aerni je imao 18 stotinki sporije vrijeme (2:10.25), dok je vodeći u ukupnom poretku Odermatt zaostao 33 stotinke za pobjednikom (2:10.40). Za Odermatta je ovo 35. postolje zaredom u veleslalomu. Hrvatski skijaš Filip Zubčić, nakon što je u prvoj vožnji bio 19. na kraju je zauzeo 24. mjesto s 1,70 sekundi zaostatkom za Meillardom.

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Odermatt s 260 bodova, drugi je Austrijanac Stefan Brennsteiner, koji je danas bio peti, s 245 bodova, a treći Norvežanin Henrik Kristoffersen s 200 bodova. Zubčić je 14. s 83 boda. Ukupno je poredak isti, Odermatt je prvi s 505 bodova, drugi je Brennsteiner s 245 bodova, a treći Kristoffersen s 242 boda. Zubčić je na 20. poziciji s 96 bodova.

Skijaši sutra u Val d'Isereu voze slalom.  

