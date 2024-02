Potpuna euforija u Zagrebu: Nestalo već 14.000 ulaznica, iznenađenje za Karabatića

Jako dugo se miris euforije nije osjetio u Zagrebu kada je rukomet u pitanju. A, evo, došla su opet i ta vremena, pa Arena će biti puna kao nekada.

U četvrtak (18:45) dolazi PSG i Nikola Karabatić koji igra zadnju utakmicu u Hrvatskoj, a Zagreb je pred osminom finala Lige prvaka. Navijače, stoga, nije trebalo dodatno pozivati, pogotovo kada su besplatne ulaznice, a dan prije utakmice nestalo ih je već 14.000. Klub ih je otiskao 16.000, pa će i to malo što je ostalo, nestati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prije 10 godina puna Arena bila je standard kada bi dolazili PSG, Barcelona ili Kiel. I kada su navijači rukometno zasićeni, pravi Zagreb uvijek je bio najveći mamac svojoj publici.

Šteta je tek što su se u najvažnijem dijelu sezone pojavile ozljede, što će Zagreb do kraja morati bez Kubanca Moralesa, što se s problemima bore Srna i Klarica. Obojica će probati stisnuti zube u četvrtak, no treba misliti i na to da će ih i reprezentacija trebati za tri tjedna u Hannoveru kada bude išla po Olimpijske igre.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Zagreb se pokrpao s Horvatom i mladim Molcom i takav će na PSG i Kiel u zadnja dva kola. Ima tri više od Kolstada i jedan mu treba da matematički potvrdi prolazak, no svi vjeruju da taj bod neće ni trebati s obzirom da Norvežani gostuju u Kielcu. No Poljaci su, nakon oba pivota Tournata i Karaljoka, ostali i bez šutera Sićka. Dosta je to, nadamo se ne i previše.

Kako god sutra završila utakmica, Nikola Karabatić sigurno neće otići iz Arene praznih ruku. Zagreb mu je priredio malo iznenađenje, poklon i prigodnu plaketu koju će mu uručiti sportski direktor Damir Bičanić nakon utakmice. Uz pljesak Arene koji je zaslužio...