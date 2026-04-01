Potpuni delirij u BiH: 'To je naš inat, neka slavi cijela država!'

Plasman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, izboren pobjedom protiv četverostrukih svjetskih prvaka Talijana, izazvao je pravu euforiju u bosanskohercegovačkim medijima. Portali i novine diljem zemlje jednoglasno slave povijesni uspjeh, opisujući dramatičnu noć u Zenici kao "bitku za vječnost" i "trijumf volje" koji je ponovno ujedinio cijelu državu.

"Drama nad dramama" na naslovnicama

Većina medijskih kuća iskoristila je snažne, emotivne naslove kako bi dočarala važnost pobjede. "Neka slavi cijela država! BiH srušila Italiju i ide na Svjetsko prvenstvo", objavilo je Oslobođenje, dok je portal Klix.ba utakmicu opisao kao "dramu nad dramama" u kojoj su "zmajevi" drugi put u povijesti osigurali mjesto na smotri najboljih. Dnevni avaz donosi naslove poput "Bitka za vječnost pripala Zmajevima" i "Gattuso i Talijani u očaju, Zenica slavi povijesni trijumf", ističući da je ovo kruna karijere kapetana Edina Džeke. Zajednički nazivnik svih izvješća je ponos, a izrazi poput "ponos nacije", "zenički hram nogometa" i "bh. tvrđava" dominiraju tekstovima, opisujući atmosferu koju su stvorili navijači na stadionu Bilino polje.

Heroji i ključni trenuci pod medijskim povećalom

Mediji detaljno analiziraju tijek utakmice koja je, kako pišu, bila "hod po ivici žileta". Poseban naglasak stavljen je na ključne trenutke koji su prelomili susret. Iako je hladan tuš uslijedio nakon pogreške vratara Nikole Vasilja i gola Moisea Keana u 15. minuti, portali ističu "bosanski inat" kojim je momčad odgovorila. Crveni karton Alessandra Bastonija u 42. minuti opisan je kao trenutak kada je "miris preokreta počeo lebdjeti nad Zenicom".

Ipak, središnja figura izvješća je Haris Tabaković, čiji je izjednačujući gol u 79. minuti izazvao "eksploziju radosti" i "totalnu ludnicu". Njegov pogodak, nakon što je Donnarumma obranio pokušaj Džeke, mediji opisuju kao nagradu za upornost. Uz njega, kao heroji se ističu i mladi igrači poput Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića, koji je hladnokrvno realizirao odlučujući penal.

Barbarezov "poker" i odgovor Talijanima

Uloga izbornika Sergeja Barbareza provlači se kao jedna od ključnih tema. Mediji ga slave kao čovjeka koji je uspio ujediniti momčad, vratiti "kult reprezentacije" i nadmudriti talijanskog izbornika Gennara Gattusa, koji je, prema navodima, Barbarezov pristup opisao kao "poker". Naglašava se i doza trijumfalizma u odgovorima na ranije kritike talijanskih novinara, koji su stadion u Zenici nazivali "ružnim i malim" te "livadom za krumpir". Sada, pišu bh. mediji, Italija je "na koljenima", a Bosna i Hercegovina ide u Ameriku gdje je u skupini B čekaju Kanada, Švicarska i Katar.

*uz korištenje AI-ja