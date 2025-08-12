Potpuni raskol: Isak poručio čelnicima Newcastlea da više nikada neće igrati za klub

Dramatična transfer saga koja tjednima potresa engleski nogomet dosegla je točku vrenja. Prema izvještaju uglednog novinara Davida Ornsteina s portala The Athletic, švedski napadač Alexander Isak nepokolebljiv je u svojoj odluci da više nikada ne zaigra za Newcastle United. Isak navodno smatra svoju karijeru na St James' Parku završenom, bez obzira na to hoće li se njegov željeni prelazak u Liverpool ostvariti do kraja prijelaznog roka. Ova vijest predstavlja kulminaciju višetjednih napetosti, bojkota i javnih prepirki koje su šokirale navijače i nogometnu javnost.

Kronologija sukoba: Od odbijene ponude do otvorenog rata

Sve je započelo kada je Liverpool pokazao ozbiljan interes za dovođenje jednog od najboljih napadača Premier lige. "Redsi" su 1. kolovoza na stol Newcastlea stavili ponudu vrijednu oko 130 milijuna eura, koju su "svrake" bez previše razmišljanja odbile. Iako se Liverpool nakon toga prividno povukao, Isakova želja za odlaskom na Anfield samo je rasla.

Situacija je eskalirala kada je Isak propustio predsezonsku turneju kluba po Aziji, službeno zbog "lakše" ozljede bedra. Međutim, umjesto oporavka s momčadi, trenirao je samostalno u kampu svog bivšeg kluba, Real Sociedada. Po povratku u Englesku, menadžer Eddie Howe ga je odvojio od ostatka momčadi, potvrdivši da ga "ne može uključiti" u planove za početak sezone, uključujući i prvu utakmicu protiv Aston Ville. Isak je, prema navodima, otišao i korak dalje te se iselio iz svoje kuće u Newcastleu, poslavši jasnu poruku da povratka nema.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Podijeljene reakcije legendi i analitičara

Isakovi potezi izazvali su lavinu reakcija. Većina bivših igrača i analitičara osudila je njegovo ponašanje. Legenda Rangersa Ally McCoist izjavio je da je Isak "postupio loše", naglasivši da se ugovor mora poštovati. Bivši menadžer Newcastlea, Alan Pardew, bio je još oštriji.

- Nije mogao gore postupiti. Njegovi agenti su mu savjetovali da baci oružje i ucjenjuje klub.

Gabby Agbonlahor smatra da Isak "treba biti kažnjen" zbog lošeg primjera koji daje suigračima.

S druge strane, neki su pokazali više razumijevanja. Legenda Liverpoola Jamie Carragher smatra da je Isak jednostavno "prerastao klub".

- Igrate za momčad koja se bori za Ligu prvaka. On može igrati u momčadi koja je može osvojiti - objasnio je Carragher. Čak je i ikona Newcastlea, Alan Shearer, zauzeo iznenađujuće pragmatičan stav.

- Ako ga se ne može uvjeriti da ostane i ako netko ponudi ono što Newcastle traži, onda ga moraju prodati. Na kraju, samo mu kažete: 'Hvala ti puno na sjajnim uspomenama i sretno'.

U korijenu problema: Ugovor i financijska pravila

Kako navodi The Athletic, korijeni Isakovog nezadovoljstva sežu u ljeto prošle godine. Tada mu je navodno priopćeno da mu klub neće ponuditi novi, poboljšani ugovor zbog ograničenja nametnutih Pravilima o profitabilnosti i održivosti (PSR), unatoč tome što mu trenutni ugovor vrijedi do 2028. godine. Isak je tada, prema tvrdnjama, jasno dao do znanja upravi da će mu sezona 2024./25. biti posljednja u crno-bijelom dresu, iako neki izvori unutar kluba to osporavaju.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Saga se nastavlja, a situacija je u pat poziciji. Newcastle ne odustaje od tražene cijene od gotovo 177 milijuna eura i ne želi prodati igrača dok ne osigura adekvatnu zamjenu. Isak je odlučan u svom bojkotu, a Liverpool čeka rasplet, nadajući se da će dobiti svoje glavno pojačanje. Prijelazni rok se bliži kraju, a pritisak raste na sve tri strane upletene u jednu od najburnijih transfer priča ovog ljeta.