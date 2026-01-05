'Potres' na Otoku! United je dao otkaz treneru Rubenu Amorimu

Portugalski stručnjak Ruben Amorim (40) više nije trener Manchester Uniteda. Uprava kluba s Old Trafforda uručila mu je otkaz u ponedjeljak, čime je okončana njegova turbulentna epizoda na klupi "crvenih vragova" koja je trajala svega 14 mjeseci. Odluka je uslijedila kao kulminacija loših rezultata i, što se pokazalo ključnim, dubokog raskola između trenera i nove klupske vrhuške.

Kap koja je prelila čašu bio je remi 1-1 protiv vječitih rivala Leedsa, odigran samo dan prije smjene. Taj rezultat ostavio je United na za njih razočaravajućem šestom mjestu ljestvice Premier lige, daleko od borbe za naslov prvaka, što je ambicija koju je nova vlasnička struktura na čelu sa Sir Jimom Ratcliffeom postavila kao imperativ.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Sukob s direktorima bio je neizbježan

Iako rezultati nisu bili na razini očekivanja, glavni razlog Amorimova odlaska leži u narušenim odnosima s ključnim ljudima zaduženim za sportsku politiku, direktorom nogometa Jasonom Wilcoxom i izvršnim direktorom Omarom Berradom. Izvori bliski klubu navode kako je Amorim od samog početka bio frustriran ograničenim ovlastima, smatrajući da njegova uloga mora biti šira od pukog vođenja treninga i utakmica.

Svoju je frustraciju javno iskazao na jednoj od posljednjih konferencija za medije, koja se sada promatra kao najava neizbježnog kraja. U oštrom istupu, Portugalac je poručio upravi i javnosti što misli o svojoj poziciji.

Foto: Chris Radburn/REUTERS

​- Ja sam menadžer Manchester Uniteda, a ne samo trener - inzistirao je Amorim.

Ova izjava jasno je ocrtala fundamentalno neslaganje u viziji vođenja kluba. Dok su Berrada i Wilcox, kao dio nove INEOS-ove strukture, inzistirali na modernom modelu gdje direktor i uprava vode transfer politiku, a trener se bavi isključivo terenom, Amorim je zahtijevao tradicionalnu ulogu britanskog "menadžera" s potpunom kontrolom nad dolascima i odlascima igrača.

Neispunjena obećanja i taktička tvrdoglavost

Dodatni jaz stvorila su i navodna neispunjena obećanja vezana za siječanjski prijelazni rok. Amorim je očekivao značajna pojačanja kako bi implementirao svoj prepoznatljivi stil igre, no podrška uprave je izostala, što je protumačio kao manjak povjerenja. Njegova omiljena formacija 3-4-3 također je bila predmet kritika unutar kluba. Uprava mu je navodno sugerirala da postane taktički fleksibilniji i prilagodi se zahtjevima Premier lige, no Portugalac je ostao vjeran svojim principima, što ga je na kraju koštalo posla.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Ironično, suvlasnik kluba Sir Jim Ratcliffe ranije je javno izjavio kako Amorimu treba dati vremena i podršku tijekom cijelog trogodišnjeg ugovora kako bi implementirao svoju viziju. Ipak, neuvjerljivi rezultati i konstantne tenzije s direktorima istopili su strpljenje novih vlasnika. Tijekom svog mandata, Amorim je vodio United u 63 utakmice, upisavši skromne 24 pobjede uz čak 21 poraz.

Momčad će do imenovanja novog trajnog rješenja privremeno voditi klupska legenda Darren Fletcher, a pred upravom je sada težak zadatak pronalaska trenera koji će se ne samo nositi s pritiskom Old Trafforda, već i prihvatiti rad unutar jasno definirane klupske strukture.