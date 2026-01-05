Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAKON 14 MJESECI

'Potres' na Otoku! United je dao otkaz treneru Rubenu Amorimu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
'Potres' na Otoku! United je dao otkaz treneru Rubenu Amorimu
Foto: David Klein/REUTERS

Ironično, suvlasnik kluba Sir Jim Ratcliffe ranije je javno izjavio kako Amorimu treba dati vremena i podršku tijekom cijelog trogodišnjeg ugovora kako bi implementirao svoju viziju

Portugalski stručnjak Ruben Amorim (40) više nije trener Manchester Uniteda. Uprava kluba s Old Trafforda uručila mu je otkaz u ponedjeljak, čime je okončana njegova turbulentna epizoda na klupi "crvenih vragova" koja je trajala svega 14 mjeseci. Odluka je uslijedila kao kulminacija loših rezultata i, što se pokazalo ključnim, dubokog raskola između trenera i nove klupske vrhuške.

Kap koja je prelila čašu bio je remi 1-1 protiv vječitih rivala Leedsa, odigran samo dan prije smjene. Taj rezultat ostavio je United na za njih razočaravajućem šestom mjestu ljestvice Premier lige, daleko od borbe za naslov prvaka, što je ambicija koju je nova vlasnička struktura na čelu sa Sir Jimom Ratcliffeom postavila kao imperativ.

FILE PHOTO: Carabao Cup - Second Round - Grimsby Town v Manchester United
Foto: Lee Smith/REUTERS

Sukob s direktorima bio je neizbježan

Iako rezultati nisu bili na razini očekivanja, glavni razlog Amorimova odlaska leži u narušenim odnosima s ključnim ljudima zaduženim za sportsku politiku, direktorom nogometa Jasonom Wilcoxom i izvršnim direktorom Omarom Berradom. Izvori bliski klubu navode kako je Amorim od samog početka bio frustriran ograničenim ovlastima, smatrajući da njegova uloga mora biti šira od pukog vođenja treninga i utakmica.

TOPNICI NA VRHU VIDEO Arsenal se mučio, a onda se ukazao sjajni veznjak za bijeg Cityju na plus sedam!
VIDEO Arsenal se mučio, a onda se ukazao sjajni veznjak za bijeg Cityju na plus sedam!

Svoju je frustraciju javno iskazao na jednoj od posljednjih konferencija za medije, koja se sada promatra kao najava neizbježnog kraja. U oštrom istupu, Portugalac je poručio upravi i javnosti što misli o svojoj poziciji.

FILE PHOTO: Premier League - Manchester United v Aston Villa
Foto: Chris Radburn/REUTERS

​- Ja sam menadžer Manchester Uniteda, a ne samo trener - inzistirao je Amorim.

VRAĆA SE NA STARO MJESTO? Slaven Bilić vraća se u Premier ligu?! Londonski klub u teškoj krizi, njega vide kao spasitelja
Slaven Bilić vraća se u Premier ligu?! Londonski klub u teškoj krizi, njega vide kao spasitelja

Ova izjava jasno je ocrtala fundamentalno neslaganje u viziji vođenja kluba. Dok su Berrada i Wilcox, kao dio nove INEOS-ove strukture, inzistirali na modernom modelu gdje direktor i uprava vode transfer politiku, a trener se bavi isključivo terenom, Amorim je zahtijevao tradicionalnu ulogu britanskog "menadžera" s potpunom kontrolom nad dolascima i odlascima igrača.

Neispunjena obećanja i taktička tvrdoglavost

Dodatni jaz stvorila su i navodna neispunjena obećanja vezana za siječanjski prijelazni rok. Amorim je očekivao značajna pojačanja kako bi implementirao svoj prepoznatljivi stil igre, no podrška uprave je izostala, što je protumačio kao manjak povjerenja. Njegova omiljena formacija 3-4-3 također je bila predmet kritika unutar kluba. Uprava mu je navodno sugerirala da postane taktički fleksibilniji i prilagodi se zahtjevima Premier lige, no Portugalac je ostao vjeran svojim principima, što ga je na kraju koštalo posla.

FILE PHOTO: Premier League - Manchester United v West Ham United
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Ironično, suvlasnik kluba Sir Jim Ratcliffe ranije je javno izjavio kako Amorimu treba dati vremena i podršku tijekom cijelog trogodišnjeg ugovora kako bi implementirao svoju viziju. Ipak, neuvjerljivi rezultati i konstantne tenzije s direktorima istopili su strpljenje novih vlasnika. Tijekom svog mandata, Amorim je vodio United u 63 utakmice, upisavši skromne 24 pobjede uz čak 21 poraz.

ČASNI POTEZ Kapetan Chelseaja oduševio je gestom dok je Gvardiol patio
Kapetan Chelseaja oduševio je gestom dok je Gvardiol patio

Momčad će do imenovanja novog trajnog rješenja privremeno voditi klupska legenda Darren Fletcher, a pred upravom je sada težak zadatak pronalaska trenera koji će se ne samo nositi s pritiskom Old Trafforda, već i prihvatiti rad unutar jasno definirane klupske strukture.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Alen Halilović će tražiti sreću izvan Fortune
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Alen Halilović će tražiti sreću izvan Fortune

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju
ZANOSNA UKRAJINKA

FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju

Ukrajinska sportska novinarka, model i influencerica Daria Bondar Savina (24) nedavno je dospjela u središte pozornosti nakon intervjua s trenerom Šahtara, Ardom Turamom. Na Instagramu ima oko pola milijuna pratitelja
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026