Slaven Bilić vraća se u Premier ligu?! Londonski klub u teškoj krizi, njega vide kao spasitelja

West Ham United nalazi se u teškoj krizi, a nakon niza poraza, sudbina menadžera Nuna Espírita Santa visi o koncu. Londonski klub, koji se bori za ostanak u Premier ligi, kao najizglednijeg spasitelja vidi dobro poznato lice, bivšeg hrvatskog izbornika i nekadašnjeg menadžera "Čekićara", Slavena Bilića. Prema izvještajima britanskih medija, vlasnik kluba David Sullivan spreman je ponovno pružiti priliku Hrvatu, koji i dalje uživa kultni status među navijačima.

Nuno pred otkazom nakon katastrofalne serije

Pritisak na portugalskog stručnjaka Nuna Espírita Santa dosegao je vrhunac nakon sramotnog poraza 3-0 od Wolverhamptona, posljednje momčadi na ljestvici. West Ham je u toj utakmici primio tri gola već u prvom poluvremenu, čime se zakopao na osamnaesto mjesto koje vodi u niži rang, s četiri boda zaostatka za zonom spasa. Nuno, koji je u rujnu preuzeo klupu od Grahama Pottera, nije uspio donijeti očekivani pomak. U petnaest utakmica pod njegovim vodstvom, momčad je zabilježila samo dvije pobjede, a posljednji poraz od bivšeg kluba samo je produbio agoniju.

Nakon utakmice, Portugalac nije skrivao razočaranje i preuzeo je odgovornost.

​- Ovo je sramotno, moramo se ispričati navijačima. Bila je to naša najgora izvedba. Nije stvar u mojoj budućnosti, već u tome kako se izvući iz ove situacije. Ono što sam danas vidio od svojih igrača jednostavno nije bilo dovoljno dobro - izjavio je 51-godišnji menadžer.

Ipak, čini se da uprava kluba gubi strpljenje. Vlasnik David Sullivan, prema navodima britanskih medija, nikada nije bio u potpunosti uvjeren u Nunov angažman te sada ozbiljno razmatra treću promjenu menadžera u manje od godinu dana kako bi izbjegao katastrofalno ispadanje iz lige.

Povratak otpisanog: Sullivan ponovno zove Bilića

U potrazi za rješenjem, ime Slavena Bilića isplivalo je kao najizglednija i najpopularnija opcija. Zanimljivo je da je Sullivan želio angažirati Bilića još nakon odlaska Grahama Pottera, no drugi članovi uprave nagovorili su ga da priliku pruži Nunu Espiritu Santu, koji je netom prije dobio otkaz u Nottingham Forestu. Sada se čini da se vlasnik vraća svojoj prvotnoj ideji.

Bilić, koji je bez angažmana od kolovoza 2024. kada je napustio saudijski Al Fateh, spreman je prihvatiti poziv u pomoć. I sam je nedavno za talkSPORT potvrdio da je bio blizu povratka na London Stadium.

​- Da, bilo je nešto, bio sam blizu. Nisu me izabrali, uzeli su Nuna koji je vrhunski menadžer i koji je napravio sjajan posao s Wolvesima i Forestom. Vjerujem da će biti dobro ove sezone - rekao je Bilić u studenom, no njegova se prognoza za West Ham, nažalost, nije ostvarila.

Hrvatski stručnjak navodno je spreman prihvatiti i kratkoročni ugovor do kraja sezone s jedinim ciljem, osigurati opstanak. Njegova povezanost s klubom, kako igračka tako i menadžerska, te ogromna popularnost među navijačima čine ga idealnim kandidatom za buđenje momčadi iz letargije.

Emocije i rekordi iz prvog mandata

Navijači West Hama s nostalgijom se sjećaju Bilićevog prvog mandata, koji je trajao od 2015. do 2017. godine. U svojoj debitantskoj sezoni, posljednjoj na legendarnom Upton Parku, Bilić je odveo "Čekićare" do sedmog mjesta u Premier ligi, srušivši klupske rekorde po broju osvojenih bodova i postignutih golova u jednoj sezoni te osiguravši plasman u kvalifikacije za Europa ligu. Momčad predvođena čarobnim Dimitrijem Payetom igrala je atraktivan i napadački nogomet koji je oduševljavao Englesku.

Tijekom 111 utakmica na klupi, Bilić je ostvario 42 pobjede, 30 remija i 39 poraza. Iako je smijenjen u studenom 2017. nakon lošijeg ulaska u treću sezonu, ostavio je neizbrisiv trag. Njegov povratak ne bi bio samo pragmatičan potez, već i emotivni impuls koji je klubu prijeko potreban u teškoj borbi za preživljavanje.