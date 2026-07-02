Potres u NBA-u! Boston se odrekao zvijezde, Sixersi idu po naslov s moćnom trojkom

Prava bomba odjeknula je NBA ligom. Boston Celticsi su, nakon duge sage i brojnih nagađanja, odlučili razmijeniti jednog od svojih ključnih igrača, Jaylena Browna, u Philadelphia 76erse. U suprotnom smjeru stiže iskusni All-Star veteran Paul George te bogat paket budućih draft pickova, čime su obje momčadi jasno pokazale svoje ambicije za budućnost. Ovaj dogovor predstavlja jednu od najvećih razmjena ovog ljeta i značajno mijenja odnos snaga na Istoku.

Što su Celticsi dobili za MVP-a finala?

Kao dio razmjene, Celticsi su osigurali značajan kapital za budućnost. Philadelphia im je poslala svoj nezaštićeni pick prve runde drafta 2031. godine, kao i pravo na zamjenu pickova prve runde 2028., što Bostonu daje mogućnost da dobije povoljniju poziciju. Uz to, paket uključuje i dva picka druge runde, čime je uprava Celticsa dobila alate za daljnju rekonstrukciju ili jačanje momčadi oko Jaysona Tatuma. Dolazak Paula Georgea, deveterostrukog All-Stara, donosi im pak dokazanu kvalitetu i iskustvo na krilnoj poziciji, što bi trebalo pomoći momčadi da ostane konkurentna u borbi za naslov. George je poznat kao jedan od najboljih dvosmjernih igrača lige, sposoban preuzeti velik teret i u napadu i u obrani.

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Ova razmjena kulminacija je napetosti koje su rasle unutar svlačionice Celticsa, o čemu se dugo spekuliralo. Iako je Jaylen Brown odigrao statistički najbolju sezonu karijere, preuzevši ulogu vođe u odsustvu ozlijeđenog Tatuma s prosjekom od 28,7 poena, 6,9 skokova i 5,1 asistencije, sezona je završila gorkim okusom.

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Celticsi su doživjeli šokantan poraz u prvom krugu doigravanja upravo od 76ersa, nakon što su ispustili vodstvo od 3-1 u seriji. Odnosi između Browna i uprave dodatno su se pogoršali nakon što je Boston navodno pokušao uključiti Browna u paket za Giannisa Antetokounmpa, što je igraču dalo osjećaj da nije cijenjen. Kap koja je prelila čašu bili su Brownovi kontroverzni komentari na društvenim mrežama, gdje je sezonu nazvao "omiljenom" unatoč bolnom ispadanju. Nakon deset godina, pet All-Star nastupa i titule MVP-a finala 2024., era Jaylena Browna u Bostonu je završena.

Nova velika trojka u Philadelphiji

Za 76erse, ovaj potez predstavlja all-in ulaganje u sadašnjost. Dovodeći Browna, koji ima 29 godina i na vrhuncu je karijere, stvaraju moćnu trojku uz Joela Embiida i Tyresea Maxeyja. Brown je mlađi i eksplozivniji od Georgea te se savršeno uklapa u dugoročnu viziju kluba. Njegova sposobnost da kreira za sebe i druge, uz elitnu igru u obrani, daje Sixersima dimenziju koja im je nedostajala. Uprava vjeruje da je upravo Brown karika koja nedostaje za napad na naslov prvaka te da će njegov dolazak rasteretiti Embiida i omogućiti Maxeyju daljnji razvoj bez pritiska da bude druga napadačka opcija.

*Uz korištenje AI-ja