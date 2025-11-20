Potres u svijetu kickboksa: Rico Verhoeven odrekao se pojasa!

Rico Verhoeven, dugogodišnji prvak poznat kao "Kralj kickboxinga", nakon 4418 dana odlučio napustiti pojas prvaka teške kategorije u organizaciji GLORY. Ovaj potez 36-godišnjeg Nizozemca označava kraj dugogodišnje vladavine, no Verhoeven poručuje kako ovo nije kraj njegove karijere, već početak novog poglavlja. U karijeri je odradio 78 borbi, ostvario 68 pobjeda (23 nokautom) i 10 poraza.

Verhoeven je bio jedno od glavnih lica GLORY-ja otkako se pridružio organizaciji 2012. godine. Pojas prvaka osvojio je 2014. i uspješno ga obranio rekordnih 13 puta, privlačeći veliku pozornost publike, osobito u mečevima protiv Badra Harija i Jamala Ben Saddika. Njegova posljednja borba pod okriljem GLORY-ja bila je pobjeda jednoglasnom odlukom protiv Artema Vakhitova u lipnju. U objavi na Instagramu, zahvalio se organizaciji, suradnicima i navijačima.

- Nakon više od dvanaest godina, petnaest pobjeda u borbama za svjetsku titulu i bezbroj nezaboravnih noći, odlučio sam napustiti svoj GLORY naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Zajedno smo izgradili nešto uistinu posebno... Hvala vam na sjećanjima, energiji i poštovanju. Ovo nije zbogom, već doviđenja - poručio je Verhoeven, ostavljajući mogućnost za povratak otvorenima.

Jedan od ključnih razloga za odlazak bila je i propala prilika za borbu u Saudijskoj Arabiji. Verhoevenov tim navodi da je dogovorio potencijalni meč s poznatim protivnikom, no da su investitori odustali zbog, kako tvrde, sporosti i neodlučnosti vodstva GLORY-ja. Taj događaj navode kao "točku prijeloma" nakon koje je Verhoevenov tim počeo razmatrati odlazak.

Ova odluka dolazi u trenutku kada Verhoevenova karijera izvan ringa cvjeta. Osim što je uspješan poduzetnik i motivacijski govornik, sve se više posvećuje glumi, a nedavno je ostvario i ulogu u holivudskom akcijskom filmu "Den of Thieves 2: Pantera". Iako se odrekao pojasa, Verhoeven ostaje pod ugovorom s GLORY-jem, što dodatno potiče nagađanja da je ovaj potez korak prema novim izazovima. Najglasnije se spominje potencijalni "blockbuster" meč protiv bivšeg UFC prvaka Francisa Ngannoua, o kojem se pregovara već neko vrijeme. Njegov odlazak ostavlja upražnjeno mjesto prvaka u teškoj kategoriji GLORY-ja, a novi prvak bit će okrunjen na turniru u veljači. Za Verhoevena, s druge strane, otvaraju se nove mogućnosti, a ostaje za vidjeti koji će biti njegov sljedeći potez u karijeri.