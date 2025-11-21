Obavijesti

TRENERSKA PROMJENA

'Potres' u Zagrebu! Šoštarić se vraća na klupu umjesto Nikolića

Piše Luka Tunjić,
Zagreb: RK Zagreb i RK Eurofarm Pelister igraju 5. kolo EHF Lige prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nikolić je bio Šoštarićev nasljednik, a sada su se uloge obrnule. Šoštarić je godinama bio izbornik ženske rukometne reprezentacije, odveo ju je do europske bronce 2020. i srebra na Mediteranskim igrama 2022.

Nakon katastrofalnih europskih rezultata, Andrija Nikolić napustio je klupu hrvatskog prvaka RK Zagreba. Podsjetimo, Zagreb se nije proslavio u dosadašnjem dijelu Lige prvaka, izgubili su svih osam utakmica uz gol razliku minus 38. Novi/stari trener Zagreba bit će iskusni strateg Nenad Šoštarić.

Podsjetimo, Šoštarić se 2024. povukao s klupe Zagreba zbog zdravstvenih problema. Ostao je šef struke svih kategorija u klubu, s naglaskom na rad mlađih dobnih skupina. Sad se vraća u klub i pokušat će ga izvesti na pravi kurs nakon slabih rezultata na europskoj smotri.

Nikolić je bio Šoštarićev nasljednik, a sada su se uloge obrnule. Šoštarić je godinama bio izbornik ženske rukometne reprezentacije, odveo ju je do europske bronce 2020. i srebra na Mediteranskim igrama 2022. Sa ženskom ekipom Lokomotive osvojio je tri europska finala, dva Kupa i dva prvenstva Hrvatske.

