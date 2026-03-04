Potresne scene na Maksimiru: Igrač Kurilovca čija je nesreća ujedinila Hrvatsku izveo centar

Vijest o sudbini uvijek nasmijanog mladića brzo se proširila i pokrenula nevjerojatnu lavinu dobrote. U velikoj humanitarnoj akciji, u koju su se uključili sportaši, klubovi i građani iz cijele Hrvatske, u rekordnom su roku prikupili 250.000 eura za skupo robotsko neurorehabilitacijsko liječenje. Podršku su pružili brojni reprezentativci poput Joška Gvardiola i Andreja Kramarića, no jedan je potez posebno dirnuo javnost. Kapetan "vatrenih" Luka Modrić poslao je Ivanu u bolnicu svoju Zlatnu loptu kako bi ga motivirao u najtežim danima borbe. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL