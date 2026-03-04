Potresne scene na Maksimiru: Igrač Kurilovca čija je nesreća ujedinila Hrvatsku izveo centar

Ivan Šćepina (19) izveo je počasni udarac na Maksimiru uoči utakmice Dinama i Kurilovca. Njegova borba za život ujedinila je Hrvatsku, a Modrićeva Zlatna lopta bila mu je motivacija. Sada je pobjednik i izvan terena
Ivan Šćepina (19) na maksimirskom je travnjaku počasno izveo početni udarac na povijesnoj utakmici četvrtfinala Kupa između Dinama i njegovog Kurilovca. Prije gotovo dvije godine teško se ozlijedio i borio za život, a njegova je borba ujedinila čitavu Hrvatsku. Danas je sa svojim klubom dobio pljesak na velikoj pozornici.
Bio je lipanj 2024. godine, tjedan dana prije kraja školske godine. Ivan, tada talentirani 18-godišnji nogometaš i srce juniorske ekipe NK Kurilovec, s prijateljem se u dvorištu popeo na krov radionice kako bi dohvatio loptu. Dok je prijatelj sigurno doskočio, Ivan je pao s visine od pet metara na betonski pod.
Završio je na hitnoj operaciji na Rebru s teškim ozljedama glave, a liječnici njegovim roditeljima nisu mogli obećati hoće li preživjeti. Lijeva strana tijela bila mu je oduzeta, nije mogao govoriti ni samostalno jesti, a život mu je visio o niti. Umjesto proslave 18. rođendana i maturalca, uslijedili su mjeseci teške rehabilitacije u Krapinskim Toplicama.
Vijest o sudbini uvijek nasmijanog mladića brzo se proširila i pokrenula nevjerojatnu lavinu dobrote. U velikoj humanitarnoj akciji, u koju su se uključili sportaši, klubovi i građani iz cijele Hrvatske, u rekordnom su roku prikupili 250.000 eura za skupo robotsko neurorehabilitacijsko liječenje. Podršku su pružili brojni reprezentativci poput Joška Gvardiola i Andreja Kramarića, no jedan je potez posebno dirnuo javnost. Kapetan "vatrenih" Luka Modrić poslao je Ivanu u bolnicu svoju Zlatnu loptu kako bi ga motivirao u najtežim danima borbe.
Zahvaljujući nevjerojatnoj upornosti, podršci obitelji te radu s fizioterapeutima i logopedima, Ivan je počeo pokazivati čudesan napredak. U studenom 2024. progovorio je prve riječi i napravio prve, teške korake nade. Kroz cijelo iskušenje nije skidao osmijeh s lica, a njegova vedrina i hrabrost zadivile su sve oko njega.
- Mnogi me pitaju kako je moguće da poslije nesreće nije potonuo i ni u jednom trenutku se nije prepustio depresiji. Valjda je to stvar njegova karaktera, ali zaista nismo imali problema s tim, što je i za nas velika sreća - ispričala je njegova majka Ružica.
Njegovi prijatelji i suigrači iz NK Kurilovec nikada ga nisu zaboravili, a pehar koji su mu darovali s porukom "Bio si pobjednik na terenu... bit ćeš i u ovoj borbi!!! Nema predaje!!" postao je Ivanova najveća motivacija.
