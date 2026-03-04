Obavijesti

FOTO: SVAKA ČAST, IVANE!

Potresne scene na Maksimiru: Igrač Kurilovca čija je nesreća ujedinila Hrvatsku izveo centar

Ivan Šćepina (19) izveo je počasni udarac na Maksimiru uoči utakmice Dinama i Kurilovca. Njegova borba za život ujedinila je Hrvatsku, a Modrićeva Zlatna lopta bila mu je motivacija. Sada je pobjednik i izvan terena
Ivan Šćepina (19) na maksimirskom je travnjaku počasno izveo početni udarac na povijesnoj utakmici četvrtfinala Kupa između Dinama i njegovog Kurilovca. Prije gotovo dvije godine teško se ozlijedio i borio za život, a njegova je borba ujedinila čitavu Hrvatsku. Danas je sa svojim klubom dobio pljesak na velikoj pozornici. | Foto: MAXSport/screenshot
