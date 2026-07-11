Potvrđen je novi spektakl na FNC-u u Areni Zagreb! Evo na koga ide hrvatski prvak Barbir

Nakon impresivne obrane naslova u Beogradu, Đani Barbir (28) ne odmara. Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship, potvrdila je novi izazov za svog prvaka srednje kategorije. Barbir će braniti pojas na FNC 33 priredbi 12. rujna u Areni Zagreb, a protivnik će mu biti iskusni poljski borac Piotr Strus (37). Ovo je druga potvrđena borba za titulu na zagrebačkom spektaklu, uz okršaj teškaša Hatefa Moeila i Darka Stošića.

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Povratak na tron nakon beogradskog rata

Barbir se u kavez vraća osokoljen pobjedom koja je odjeknula regijom. Krajem svibnja, na FNC 31 priredbi u Beogradu, dominantno je svladao velikog rivala Aleksandra "Jokera" Ilića pred njegovom domaćom publikom. Borba, koja je nosila ogroman naboj zbog višemjesečnih prozivki, završila je impresivno u prvoj rundi nakon što je Barbir vještom polugom na ruci prisilio Ilića na predaju. Tom pobjedom, svojom osmom u devet profesionalnih mečeva, nije samo drugi put obranio FNC-ov pojas, već se i uspješno vratio na pobjedničke staze nakon prvog poraza u karijeri, doživljenog na Dana White's Contender Seriesu. Time je potvrdio status jedinog aktualnog hrvatskog prvaka unutar FNC-ove organizacije.

Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Tko je izazivač Piotr Strus?

S druge strane kaveza stajat će Piotr Strus, prekaljeni 37-godišnji veteran s bogatim iskustvom s najvećih europskih pozornica. Poljak u profesionalnoj karijeri ima 17 pobjeda, deset poraza i dva neriješena ishoda, a kalio se u organizacijama poput KSW-a i ACA-e, gdje je odmjeravao snage s vrlo kvalitetnim borcima. Iako mu forma u posljednje vrijeme nije konstantna, pokazao je da je i dalje iznimno opasan protivnik. U FNC-u je debitirao porazom od Andija Vrtačića, no brzo se vratio pobjedom nad Britancem Willom Curiejem u veljači ove godine. Njegova izdržljivost i iskustvo čine ga ozbiljnom prijetnjom za prvaka. Strus zauzima drugo mjesto na FNC-ovoj ljestvici izazivača srednje kategorije.

Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Borba koju je odgodila ozljeda

Zanimljivo, okršaj Barbira i Strusa trebao se dogoditi još u svibnju prošle godine na FNC 23 priredbi, no hrvatski borac je morao otkazati nastup zbog ozljede. Sudbina je htjela da umjesto njega u borbu uskoči upravo Andi Vrtačić. Borac iz pulskog Trojana, kojeg je i sam Barbir priželjkivao za protivnika, tada je pobijedio Poljaka jednoglasnom sudačkom odlukom. Budući da je Vrtačić fokusiran na KSW, Barbir se okrenuo Strusu i dogovor je postignut brzo nakon javne prozivke na Instagramu, gdje je prvak upitao Poljaka ima li planova za rujan.

​- Rujan zvuči savršeno, idemo to učiniti! - odgovorio je Strus, a FNC je ubrzo službeno potvrdio dvoboj.

*uz korištenje AI-ja