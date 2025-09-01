Obavijesti

S +3 U SESVETE

Povijesna pobjeda Dugog Sela u hrvatskom derbiju za Europu

Piše Davor Kovačević,
Foto: Jozo Čabraja/kolektiff

Dugoselci su zaokružili pravu rukometnu feštu koja je počela dva sata prije utakmice ispred dvorane. Oni koji nisu mogli unutra, a bilo ih je više od 200, pratili su utakmicu ispred dvorane na velikom videozidu

U prvoj utakmici hrvatskog derbija za Europsku ligu rukometaši Dugog Sela pobijedili su Sesvete 32-29 i u subotu 6. rujna u uzvratu u Novom Jelkovcu branit će tri gola razlike za plasman u skupinu Europske lige, u kojoj četvrtog protivnika čekaju Vardar, Toulouse i Kristianstad. E, to bi bila prava senzacija.

Dugoselci su zaokružili pravu rukometnu feštu koja je počela dva sata prije utakmice ispred dvorane u koju je moglo po kapacitetu samo 800 ljudi makar se stisnulo i malo više. Oni koji nisu mogli unutra, a bilo ih je više od 200, pratili su utakmicu ispred dvorane na velikom videozidu uz obilje besplatne gastronomske ponude. Nema što, potrudili su se u Dugom Selu da se pamti europska premijera kluba koji još nije debitirao ni u hrvatskoj Premijer ligi, a evo u Europi već jest i to pobjedom.

Apsolutno zaslužena pobjeda za osvježenu i pojačanu momčad koja je prije nekoliko mjeseci kao drugoligaš igrala finale Kupa Hrvatske protiv Zagreba. Sa Severecom, koji ima iskustvo reprezentacije i Bundeslige, s nositeljima od lani Kalebom i Markušićem, s Jelovčićem koji je puno toga pohvatao u obrani, pa još nešto i na crti, favorizirani Sesvećani imali su puno problema, u prvom poluvremenu, najvećih kod 11-5 nakon 15 minuta igre. Senzacionalan je na golu domaćih bio debitant Vladimir Gošić, na kraju s impresivnih 18 obrana.

Pokušavao je Željko Babić s klupe gostiju nešto izvući, nakon Bakovića i s Josipom Tomićem, ali nije se vanjska linija Sesvećana nametnula. U svakom kriznom trenutku Dugog Sela nešto bi izmislili Kaleb, pa Markušić, sa sedam golova prvi strijelac. 

Sesvete će imati ozbiljan izazov u uzvratu da bi postali drugi hrvatski klub uz Nexe u Europskoj ligi, a treći, po svemu sudeći, nećemo dobiti jer je Čakovec pred više od 2200 navijača na domaćem parketu izgubio od viceprvaka Švicarske, Berna 28-31. Uzvrat u Švicarskoj igra se ove nedjelje, možda se čudo i dogodi.

