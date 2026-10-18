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Povijesna utakmica za Osijek: U ovome trebaju biti primjer svim klubovima u našem prvenstvu

Piše Hrvoje Tironi,
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Povijesna utakmica za Osijek: U ovome trebaju biti primjer svim klubovima u našem prvenstvu
Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Bessone je protiv Gorice od prve minute dao priliku čak sedmorici igrača koji su dio hrvatskih reprezentacija do 17, do 19 i do 21 godine. Ne sjećamo se kad je neki trener, domaći ili strani, toliko vjerovao mladim snagama

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Federico Bessone (42) radi nevjerojatan posao na klupi Osijeka. I doista, argentinski stručnjak donio je pravu nogometnu revoluciju u hrvatski nogomet, Bessone je svima pokazao da se isplati vjerovati u domaće snage. Osijek je u devetom kolu HNL-a na svojoj Opus Areni remizirao (1-1) protiv Gorice, ali niti jedan navijač slavonskog prvoligaša nema pravo biti nezadovoljan nakon boda protiv posljednjeplasirane momčadi lige. Dapače, baš sve pristalice Osijeka moraju biti ponosni, vrlo ponosni...

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Osijek - Lokomotiva 1-0 (sažetak) VIDEO
Osijek - Lokomotiva 1-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osječani su protiv Gorice startali s čak sedam igrača koji su dio hrvatskih reprezentacija do 17, do 19 i do 21 godine! Ne sjećamo se kad je neki trener, domaći ili strani, toliko vjerovao mladim snagama, mladim domaćim adutima. I sigurni smo, to će se Slavoncima višestruko isplatiti. No idemo redom.

Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Bessone je protiv Gorice od prve minute dao priliku 16-godišnjem Izaku Ježiću (U-17 reprezentativac), 18-godišnjem Davidu Kalemu (U-19 reprezentativac), 19-godišnjem Ivanu Kolariku, 20-godišnjem Luki Tunjiću, 21-godišnjem Luki Vrbančiću te 22-godišnjim Šimunu Mikolčiću i Domagoju Bukviću (svi su u ovom ciklusu igrali i za U-21 reprezentaciju). Sedam mladih aduta, sedam igrača od kojih će Osijek imati velike koristi.

Zanimljivo, Bessone u ovom trenutku ima i dva ozlijeđena klinca (20-godišnji Anton Matković i 18-godišnji Jona Ježić), a protiv Gorice su s klupe u igru još ušli Admir Ljatifi (19), Ivan Barić (19) i Luka Posavec (17). Ljatifi brani boje U-21 reprezentacije Sjeverne Makedonije, što znači kako je protiv Gorice zaigrao s čak devet talentiranih hrvatskih aduta. Svaka čast.

Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Gorica sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

I Osječani su, kao i cijele sezone, igrali atraktivan i otvoren nogomet. Gorica je bila bliža pobjedi, gostima su poništena čak tri gola, što je naljutilo njihovog trenera Marija Carevića, ali Osijek je u tom ogledu imao 28 udaraca prema suparničkom golu. I to je nogometna filozofija Argentinca, nadigravati se i - napadati. A kad je tako, kada domaća djeca "ginu" na terenu, onda ni poneki kiks nije problem.

Osijek je u posljednja tri prvenstvena dvoboja (Varaždin 0-0, Istra 1-3, Gorica 1-1) dohvatio samo dva boda, ali ta priča ima smisla. U te su tri utakmice kombinirano imali čak 55 udaraca prema suparničkom golu, prije toga su na svom stadionu nadigrali i svladali Dinamo (4-2), s domaćom djecom "školovali" su hrvatskog prvaka. Osječka priča ima smisla, klinci poput braće Ježić, Kolarika, Vrbančića, Bukvića već su zanimljivi i financijski moćnijim klubovima. Tako se to radi...

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