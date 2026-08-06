Povijesna večer za Hajduk: Ovo u Europi nisu imali deset godina

Hajduk je u fantastičnoj utakmici došao do velike pobjede protiv litavskog Žalgirisa (5-2) na gostovanju u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Briljirao je Michele Šego koji je zabio penal i sjajan slobodan udarac, a pogađali su još Dalisson, Pajaziti i Pukštas. Hajduk je napokon skinuo kletvu i pobijedio u gostima, a dugo nije pobijedio ovako uvjerljivo. Do sada!

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

"Bijeli" su protiv Žalgirisa ostvarili najuvjerljiviju europsku pobjedu još od sezone 2016./17., kada su u trećem pretkolu Europske lige protiv Oleksandrije slavili 3-0 na gostovanju u Ukrajini. Nakon čak 36 utakmica u europskim natjecanjima Splićani su ponovno stigli do pobjede s tri gola razlike.

Posebno vrijedi istaknuti da je riječ o njihovoj prvoj gostujućoj pobjedi u Europi nakon dvoboja s Renovom u drugom pretkolu Europske lige u sezoni 2020./21., kada su slavili minimalnim rezultatom 1-0.

U međuvremenu je Hajduk na europskim gostovanjima nanizao čak osam poraza i tri remija, prije nego što je konačno prekinuo taj negativni niz. Sada je i to skinuto s leđa Hajduka, a za tjedan dana će momčad Gonzala Garcije imati priliku potvrditi prolaz na Poljudu.