Obavijesti

Sport

Komentari 11
EVO O ČEMU SE RADI

Povijesna večer za Hajduk: Ovo u Europi nisu imali deset godina

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Povijesna večer za Hajduk: Ovo u Europi nisu imali deset godina
Foto: Robert Matić/HNK Hajduk
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

ŽALGIRIS - HAJDUK 2-5 Hajduk razbio Žalgiris i napokon skinuo europsku gostujuću kletvu! Šego briljirao, a Poljud čeka potvrdu prolaza

Admiral

Hajduk je u fantastičnoj utakmici došao do velike pobjede protiv litavskog Žalgirisa (5-2) na gostovanju u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. Briljirao je Michele Šego koji je zabio penal i sjajan slobodan udarac, a pogađali su još Dalisson, Pajaziti i Pukštas. Hajduk je napokon skinuo kletvu i pobijedio u gostima, a dugo nije pobijedio ovako uvjerljivo. Do sada!

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

"Bijeli" su protiv Žalgirisa ostvarili najuvjerljiviju europsku pobjedu još od sezone 2016./17., kada su u trećem pretkolu Europske lige protiv Oleksandrije slavili 3-0 na gostovanju u Ukrajini. Nakon čak 36 utakmica u europskim natjecanjima Splićani su ponovno stigli do pobjede s tri gola razlike.

Posebno vrijedi istaknuti da je riječ o njihovoj prvoj gostujućoj pobjedi u Europi nakon dvoboja s Renovom u drugom pretkolu Europske lige u sezoni 2020./21., kada su slavili minimalnim rezultatom 1-0.

U međuvremenu je Hajduk na europskim gostovanjima nanizao čak osam poraza i tri remija, prije nego što je konačno prekinuo taj negativni niz. Sada je i to skinuto s leđa Hajduka, a za tjedan dana će momčad Gonzala Garcije imati priliku potvrditi prolaz na Poljudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rodri je stupio u kontakt s katalonskim divom, Hrvata Las Palmas neće pustiti

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
OTVORILA SE O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura
SAGA SE NASTAVLJA

FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Ona sad želi 50 milijuna eura

Luka Dončić i Anamaria Goltes od bajke do skandala: zaruke pukle, krenula bitka za skrbništvo i alimentaciju i izgledalo je da će proći sve sporazumnim rješenjem, ali Goltes je šokirala novom tužbom u Sloveniji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026