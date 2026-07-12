Povijesni presedan na SP-u: Sve top četiri momčadi u polufinalu

Polufinale Svjetskog prvenstva 2026. prvi je put u povijesti okupilo četiri najbolje reprezentacije prema FIFA-inoj ljestvici.

Francuska (1), Argentina (2), Španjolska (3) i Engleska (4) sve su opravdale status favorita, a novi sustav natjecanja na proširenom Mundijalu s 48 momčadi osigurao je da ih ždrijeb rasporedi u različite dijelove kostura i ne mogu se sresti prije polufinala.

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Francuska je prošla pobjedom 2-0 nad Marokom, Španjolska je svladala Belgiju 2-1 golom Merina u 88. minuti, Engleska je s Norveškom trebala produžetke i Bellinghamova dva gola za 2-1, a Argentina je Švicarsku slomila 3-1 u produžecima golovima Álvareza i Martíneza.

U prvom polufinalu Francuska igra Španjolsku u utorak, 14. srpnja u Dallasu od 21 sat, a dan kasnije u Atlanti igraju Argentina i Engleska.