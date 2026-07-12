Zašto je poništen norveški gol: Razlog je 'anti-Arsenal' pravilo

Norveška je u 55. minuti utakmice s Engleskom nakratko povela 2-1 golom Heggema nakon kornera, no francuski sudac Clément Turpin je nakon VAR provjere poništio pogodak.

Razlog je Haalandov prekršaj nad Andersonom koji je napravio još prije nego što je lopta bila u igri. Zanimljivo, umjesto slobodnog udarca za Englesku, Turpin je naredio ponavljanje kornera, što je mnoge iznenadilo.

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Španjolska Marca je objasnila da je primijenjen novi IFAB protokol koji je uveden posebno za Svjetsko prvenstvo 2026. Prema njemu, VAR može intervenirati kada napadačka momčad napravi jasan prekršaj prije izvođenja kornera ili slobodnog udarca koji izravno utječe na pogodak.

Engleski mediji novo tumačenje odmah su prozvali pravilom 'anti-Arsenal' jer su upravo blokovi i kretnje Arsenalovih igrača pri prekidima, kojima suigrači stvaraju prostor, postali jedan od zaštitnih znakova te momčadi.

Prema novom protokolu, upravo takve akcije koje uključuju kontakt prije nego što lopta stigne u kazneni prostor sada može zaustaviti VAR.