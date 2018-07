Povijesno priznanje: Modrić i Lovren u najboljih 11 Mundijala

Da je Hrvatska nadmašila sva očekivanja na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sada je jasno apsolutno svima. Reprezentativci su se vratili u domovinu i sve nas učinili ponosnima. Naša 22 Vatrena ujedinila su srca svih Hrvata i stvorila neviđenu euforiju.

I zaslužili su. Takvu homogenu skupinu kakvu je stvorio Zlatko Dalić rijetko koja reprezentacija ima. A individualne nagrade zaslužili su svi do jednog ako nas pitate. No, pravila su takva da samo neki dobiju priznanja koja će zauvijek ostati upisana u sportskoj povijesti.

A to su da je Luka Modrić najbolji igrač prvenstva. Službeno. I da je Dejan Lovren najbolji stoper prvenstva uz Raphaela Varanea. Zasluženo.

Delighted to be announced in the #worldcup team of the tournament. 🙌 pic.twitter.com/Vh9Dn1TBwa