Povijest na ZOI: Prvo zlato za državu u sportskim parovima

Japanski klizači Riku Miura i Ryuich Kihara osvojili su zlatnu medalju u konkurenciji parova na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu. Dvostruki svjetski prvaci tako su stigli i do olimpijskog zlata, prvog za svoju zemlju u konkurenciji parova u povijesti OI.

Nakon razočaravajućeg nastupa u kratkom programu nakon kojeg su bili peti, Miura i Kihara su briljirali u slobodnom programu uz glazbu iz "Gladijatora" u izvedbi Andree Bocellija zaradivši 158,13 bodova, što je najviši rezultat parova u slobodnom klizanju ikad dodijeljen prema ISU sustavu ocjenjivanja.

Foto: Amanda Perobelli

Na koncu su slavili sa 231,24 boda ispred Gruzijaca Anastasije Metelkine i Luke Berulave sa 221,75, dok su Nijemci Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin, koji su vodili nakon kratkog programa, na kraju bili treći sa 219,09.

Foto: Claudia Greco