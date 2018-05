Povijest SP-a: Antinogomet na djelu, Njemačka je uzela naslov

*Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji (14. lipnja - 15. srpnja) bit će 21. po redu. Pripremili smo kratak osvrt na dosadašnjih 20 SP-a u kojima ćemo svakog dana izdvojiti osvajače i zvijezde koje su nosile svoje momčadi do naslova.

Kao Julije Cezar prije njega, tako je i Salvatore 'Toto' Schillaci došao, vidio i pobijedio. Izvan Italije bio je potpuno anoniman, a za njega se šire čulo 1989. godine kad je prešao iz drugoligaša Messine u Juventus. No dok je tamo odrađivao solidne do vrlo dobre nastupe, godinu dana kasnije dobio je priliku koju nije propustio realizirati.

Izbornik 'azzurra' Vicini nije bilo zadovoljan nastupima Viallija i Carnevale pa je bio prisiljen u 'vatru' gurnuti Schillacija, koji se zahvalio na najbolji mogući način. Toto je priredio pravi 'boom' na 14. Svjetskom prvenstvu u Italiji 1990. godine, koje se osim po njegovim sjajnim nastupima, neće pamtiti po nečem spektakularnom...

Antinogomet obilježio siromašno prvenstvo u Italiji

Italija je, uz Meksiko, postala druga zemlja koja je ugostila najbolje svjetske nogometaše dvaput. Drugi kandidati su još bili Sovjetski Savez, Engleska i Grčka. Svjetska nogometna nacija, kao što je to Italija, nije štedjela kako bi svima pružila nezaboravni spektakl. Deset od 12 stadiona je bilo renovirano, a ostala dva u Torinu i Bariju su izgrađena posebno za ovaj događaj. Ovo Svjetsko prvenstvo će biti upamćeno kao 'Mundijal antiigre' u zemlji sjajnog nogometa, na kojem je podijeljeno 164 žuta i 16 crvenih kartona. Samo 115 golova palo je u 52 susreta, s najnižim prosjekom od 2,21 gola po utakmici. Četiri puta penali su odlučili pobjednike, a mnoštvo utakmica išlo je u produžetak.

Kamerun i veteran Milla oduševili sve

Na turniru koji nećemo dugo pamtiti, najviše su iznenadili Kamerunci. Svoj nepobjediv niz od 1982. (tri remija) su nastavili i u Italiji pobjedom u otvarajućoj utakmici nad braniteljima naslova Argentincima. Senzacionalnu pobjedu je donio Omam-Biyik kad je poslao loptu pored Pompidua.

U sljedećoj utakmici neustrašivi 'lavovi' su nastavili pobjeđivati, ovaj put Rumunjsku. Heroj je bio 38 godišnji veteran Roger Milla s dva postignuta gola. Odveo ih je do osmine finala te je opet zabio dva gola, Kolumbiji. Navijači cijelog svijeta su ga zavoljeli. Predvodio je svoje Kamerunce u povijesnom četvrtfinalu protiv Engleza nakon vodstva od 2-1. No dva penala Linekera ugasila su san svakog Kamerunca da se upute u borbu za medalje.

Bljesnuo na SP-u pa utonuo u prosječnost

Glavna priča ovog SP-a bio je spomenuti Toto Schillaci. Prije ovog prvenstva, odigrao je samo jednu utakmicu za Italiju. U prvoj utakmici ušao je s klupe da bi samo četiri minute kasnije zabio pobjednički gol protiv Austrije. Italija je najviše zahvaljujući njemu dospjela u polufinale. Tamo ih je čekala Argentina. Nakon samo dva primljena gola na cijelom turniru, Italija je izgubila nakon izvođenja penala. Talijani su ublažili svoj poraz osvojivši broncu protiv Engleza (izgubili od Nijemaca također nakon produžetaka), a Toto je svojim šestim golom na turniru postao najbolji strijelac. Nakon prvenstva, zvijezda preko noći se ubrzo ugasila i utonula u prosječnost.

Talijanski davitelj je bio Sergio Goycochea koji je najzaslužniji za Argentinin prolaz u finale. No 'gauči' na ovom prvenstvu nisu bili ni sjena onoj reprezentaciji koja je zasjala u Meksiku. Zbog najgrublje igre na turniru, Argentinci su zaradili 22 žuta i tri crvena kartona.

Maradona blistao tek na mahove

Maradonine majstorije su dolazile samo na mahove i to protiv Brazila kad je nakon vrhunskog driblinga uposlio Caniggiju da postigne pobjedonosni gol protiv Brazila. No to je bilo sve od 'malog zelenog' što se igre tiče jer je većinu vremena potratio žaleći se na suce i svađajući. Na to je talijanska publika svaki njegov dodir s loptom ispratila sa zvižducima. Jedini tko je zasjao je bio već spomenuti golman Goycochea koji je svojim obranama protiv Jugoslavije i Italije, nakon izvođenja najstrožih kazni, odveo Argentinu u svoje drugo uzastopno finale.

Ujedinjena Njemačka discipliniranom igrom do trećeg svjetskog naslova

S druge strane, ujedinjena Njemačka je, pobjedama nad Jugoslavijom, Nizozemskom, Čehoslovačkom i Engleskom (1-1; 4-3 nakon penala), rutinski, polako, ali sigurno, stigla u svoje treće uzastopno finale. Jednim udarcem, bi ubila dvije muhe. Uzela bi treći naslov i usput bi se osvetila Argentincima za poraz četiri godine prije.

U jednom od najlošijih finala u povijesti, ako ne i u najlošijem, Njemačka je sumnjivom odlukom meksičkog suca dobila penal koji je Andreas Brehme iskoristio u završnici utakmice donijevši Njemačkoj toliko priželjkivani treći naslov.

Zanimljivosti

Roger Milla postao je u Italiji najstariji strijelac u povijesti SP-a u tom trenutku, zabivši Engleskoj u četvrtfinalu s 38 godina i 26 dana. Najstariji igrač pak postao je engleski golman Peter Shilton s 41. godinom života.

Diego Maradona se osjećao kao domaći igrač u Napulju u kojem je u to vrijeme bio zvijezda Napolija. Na San Paolu bio je izvješen transparent posvećen 'malom zelenom', a jedino kad nisu navijali za njega bilo je na utakmici Italije i Argentine.

Igrači koji su obilježili Svjetsko prvenstvo

Salvatore Toto Schillaci (Italija)

Otkriće Svjetskog prvenstva u Italiji. Postao je najbolji strijelac sa šest golova. Igrao je u Messini 1989. u Serie B, dok ga nije kupio Juventus, gdje je ostvario dobru karijeru postigavši 26 golova u 90 nastupa. Slava mu nije bila dugog vijeka jer je kao vrhunski igrač kratko trajao te je utonuo u zaborav.

Roger Milla (Kamerun)

S 38 godina, bio je zvijezda Kameruna i cijelog prvenstva 1990. zabivši četiri gola. S njim Kamerun je bio prva afrička momčad koja je dospjela u četvrtfinale ovog natjecanja. Proglašen je afričkim nogometašem 1976. Igrao je za Bastiju, Monaco, St. Etienne, Montpellier za koje je ukupno postigao 152 gola. Milla, koji je promjenio svoje prezime od Miller kako bi zvučalo više afrički, je postao najstariji igrač, sa 42 godine, koji je zabio gol u završnici svjetskih prvenstava. To se zbilo u SAD-u 1994. protiv Rusije.

Sergio Goycochea (Argentina)

Zamijenio je Pumpidoa, žrtvu prijeloma noge na utakmici protiv SSSR-a zablistavši na cijelom turniru. Proslavio se u polufinalu u Napulju protiv Italije kad je obranio penale Donadoniju i Sereni.

