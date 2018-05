Povijest SP-a: Diego Maradona i njegova ruka ispisali povijest

*Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji (14. lipnja - 15. srpnja) bit će 21. po redu. Pripremili smo kratak osvrt na dosadašnjih 20 SP-a u kojima ćemo svakog dana izdvojiti osvajače i zvijezde koje su nosile svoje momčadi do naslova.

U Španjolskoj 1982. godine se na svojem debitantskom Svjetskom prvenstvu nije proslavio zaradivši crveni karton protiv Brazila ispavši u drugom krugu, a četiri godine kasnije, kao najbolji igrač svijeta i kultna figura Napolija, Diego Armando Maradona stigao je na SP u Meksiku.

Koliko god je ovo prvenstvo bilo jedno od najneizvjesnijih uz mnoštvo preokreta, produžetaka i raspucavanja na penale, nitko dotad, ali i otad nije obilježio jedno Svjetsko prvenstvo kao 'mali zeleni'. Iako građom malenom, bio je u Meksiku veći i od Pelea 1958. i 1970. godine, Puskasa 1954., Eusebija 1966. i Kempesa 1978. godine...

U jednoj jedinoj utakmici, onoj četvrtfinalnoj, Maradona je postao kraljem nogometa, varalicom, virtuozom, ali prije svega kultnom ličnosti, koja će ostati najveći simbol povijesti Svjetskih prvenstava. No krenimo redom...

Kolumbija izgubila SP, Meksiko ga dobio unatoč fatalnom potresu

Kolumbija je prvotno bila odabrana za domaćina 13. Svjetskog prvenstva, ali zbog teške ekonomske krize u koju je ta zemlja upala 1983. godine, morala je odustati i prepustiti mjesto domaćina nekome drugom. Meksiko se pobrinuo da natjecanje ostane na zapadnoj hemisferi i da postane prva zemlja koja je bila domaćin ovog prvenstva dvaput. Premda je Meksiko bio pogođen razornim potresom osam mjeseci prije u kojem je poginulo oko 20.000 ljudi, stadioni nisu bili uzdrmani te je sve prošlo u najboljem redu što se sigurnosti tiče.

Zbog ponovne promjene sustava i rasporeda natjecanja, utakmice su se morale igrati u podne i u 16 sati. Ta situacija je jedino koristila TV-kućama i gledateljima u Europi, dok su igrači morali patiti igrajući na velikoj nadmorskoj visini i nesnosnoj temperaturi.

Domaćini su doveli svog 'Španjolca' iz Real Madrida Huga Sancheza da predvodi meksički napad, ali 'Hugol' je proveo većinu vremena svađajući se sa sucima te je zato dobio nepotrebne opomene. Unatoč tome, Meksiko je prošao u četvrtfinale gdje ga je zaustavila Zapadna Njemačka pri izvođenju penala. Bilo je to vrlo solidno prvenstvo za njih.

Francuzi zasjali, Zico ostao bez medalje

Zapadna Njemačka, Brazil i Francuska su i dalje vjerovale svojim dobrim, starim superzvijezdama. Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini i Zico su osjećali da bi mogli još jednom zasjati na Svjetskom prvenstvu, ali jedino je Platini zadovoljio kvalitetom kakva se očekivala.

Rummenigge i Zico su se borili sa ozljedama koljena te su rijetko igrali cijele utakmice. Platini se digao u nokaut fazi kad su protivnici bili sve jači. Francuska i Brazil su se susreli u 'biti ili ne biti' četvrtfinalu u Guadalajari. Skoro svi igrači su zadnje atome snage ostavili su na terenu. U utakmici koja je obilovala akcijama u kojima su Brazilci par puta pogodili okvir gola te promašili preko Zica penal. Ključni igrač utakmice je bio francuski golman Joel Bats koji je obranio Zicov penal u regularnom vremenu te dva Socratesu i Juliu Cesaru nakon izvođenja najstrožih kazni.

Iako je i Platini promašio s bijele točke, Francuska je ovaj put imala više sreće. No nažalost po 'tricolore', povijest se u polufinalu ponovila. Platini, Giresse, Tigana i Fernandez i ostali su morali ponovno priznati poraz u ne tako atraktivnoj utakmici protiv Nijemaca kao četiri godine ranije slavivši 2-0.

Tri ugodna iznenađenja su bili Sovjetski Savez, Danska i Belgija. Sovjeti ili Dinamo Kijev plus Dasajev na golu, je igrao dinamični moderni nogomet s Belanovom u napadu koji je zadavao glavobolje suparničkim braničima. Danska je, s 'dinamitnim' duom Laudrupom i Elkjaerom, prošla s tri pobjede, ali je ranjiva obrana presudila. Butraguenova četiri gola su 'razbila' Dansku u pobjedi 5-1. Istu sudbinu je doživio SSSR protiv Belgije nakon što su nakon produžetaka izgubili 4-3.

Diego postao 'besmrtan' u najpoznatijoj utakmici svih vremena

No najveće zvijezde ipak su bili Argentinci. Zapravo ne toliko oni samo koliko jedan 'mali zeleni' Diego Maradona. To je bilo samo njegovo Svjetsko prvenstvo. On je bio glavni dirigent u pobjedama nad Bugarskom i Južnom Korejom u prvom krugu te nad Urugvajem u drugom. No to je bila samo uvertira u njegovo remek-djelo koje je režirao u tri čina: četvrtfinale protiv Engleske, polufinale protiv Belgije i finale protiv Zapadne Njemačke.

Svima najpoznatija utakmica svih vremena je ona protiv Engleske. Kod prvog gola Argentinaca sreća je za razliku od nogometnog znanja pratila Maradonu. Svi su vidjeli njegovo igranje rukom, no jedino nije onaj koji je trebao - sudac. Nakon utakmice na pitanje novinara zašto je igrao rukom, Maradona je rekao da je to bila 'Božja ruka'.

Drugi njegov gol je bio nedvojbeno najbolji gol svih vremena kad je Diego uzeo loptu na svojoj polovini terena da bi predriblao petoricu Engleza i golmana uputivši udarac u praznu mrežu. Argentina je dobila 2-1.

Gotovo isti gol je zabio u polufinalu u pobjedi na Belgijom (2-0). U finalu je uz sjajnu igru Valdana, Burruchage i Ruggerija te naravno Maradone, Argentina pobijedila Njemačku 3-2 i uzela drugi svjetski naslov pred 115.000 gledatelja na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Zanimljivosti

Uoči SP-a u Meksiku Pele se nudio da brazilskom izborniku Santani da igra, no ovaj ga nije ozbiljno shvatio, iako je najveći Brazilac tvrdio da je ozbiljan. Bio bi to prvi sudar dvaju najvećih nogometaša svijeta da se to dogodilo.

Jeste li znali da je na ovom SP-u nastao popularni 'meksički val' u kojem navijači jedan za drugim dižu ruke u zrak uz popratno skandiranje?

U njemačkim medijima tada se pisalo da se njihovi reprezentativci relaksiraju uoči utakmica gledajući porno filmove.

Igrači koji su obilježili Svjetsko prvenstvo

Diego Armando Maradona (Argentina)

Smatraju ga jednim od najboljih nogometaša svih vremena, ako ne i najboljim. S mladom argentinskom reprezentacijom je osvojio naslov svjetskog prvaka 1978. te je brzo prešao u Boca Juniors za 1,000.000 funti. Uspjeh je nastavio kad je proglašen južnoameričkim nogometašem godine 1979. i 1980. Maradona je uoči svjetskog prvenstva 1982. u Španjolskoj potpisao rekordni ugovor od 5 milijuna funti s Barcelonom. Na Nou Campu je debitirao s Argentinom na tom SP-u 1982., ali nije završilo kako je očekivao.

Bio je isključen protiv Brazila, a 'gauči' su otišli doma. U prvoj sezoni s Barcom je osvojio ligaški naslov, Superkup i Liga kup. Nakon samo dvije godine prešao je za čak 7 milijuna funti u klub gladan uspjeha - Napoli. 1987. je osvojio ligu te 1989. još jedan naslov i Kup Uefa.

S Argentinom je 1986. osvojio naslov svjetskog prvaka. Taj turnir će biti upamćen isključivo po njemu i po njegovih sedam asistencija i pet golova, među kojima su i gol 'Božjom rukom' te gol nakon šest predriblanih igrača. Bio je finalist 1990. kad su izgubili od Njemačke. Karijeru je neslavno završio kada je na prvenstvu u SAD-u 1994. optužen za uzimanje droge.

Michel Platini (Francuska)

Bio je jedan od najvećih playmakera u povijesti. On je sve u jednom: golgeter, vođa, specijalist za slobodne udarce i kombinatorac. Igrao za St. Etienne i Juventus s kojim je osvojio skoro sve.

