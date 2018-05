Povijest SP-a: Pogledajte 'rat', možda i najgrublji susret ikad

*Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji (14. lipnja - 15. srpnja) bit će 21. po redu. Pripremili smo kratak osvrt na dosadašnjih 20 SP-a u kojima ćemo svakog dana izdvojiti osvajače i zvijezde koje su nosile svoje momčadi do naslova.

Na Fifinom kongresu u Lisabonu 1956. tri nacije su se prijavile za domaćina sedmog Svjetskog prvenstva: Argentina, Čile i Zapadna Njemačka. S obzirom da prvenstvo nije moglo biti održano u Europi treći put zaredom, Zapadna Njemačka je automatski odbijena. Argentina je imala najveće šanse zbog njezine nogometne tradicije, većih stadiona i najvažnije, velikog interesa publike. U svibnju 1960. Čile je zadesio niz potresa koji su uzeli oko 5000 žrtava. Ova nesreća je pogurnula Argentinu u još većeg favorita, ali stalne molbe predsjednika čileanskog nogometnog saveza izazvale su simpatije Fife. Čile su izabrali za domaćina 1962. godine, a predsjednik saveza je izjavio: 'Nemamo ništa, zato moramo imati ovo Svjetsko prvenstvo!'

Čile je počeo graditi nove stadione, među njima je najpoznatiji veličanstveni nacionalni stadion u Santiagu. Za siromašnu zemlju, Čile nije razočarao kao domaćin. SP u Čileu donio je dva iznenađenja već u kvalifikacijama - Švedska, koja je bila viceprvak četiri godine ranije i Francuska nisu se plasirale na završni turnir. Brazil je došao u Čile u skoro istoj postavi kao onoj koja je uzela naslov 1958. Jedina veća promjena je bio Amarildo koji je zamijenio Pelea, koji se ozlijedio u drugoj utakmici protiv Čehoslovačke.

Bitka u Santiagu: Policija morala smirivati igrače

Crni dan u povijesti Svjetskih prvenstava dogodio se 2. lipnja kad se Čile susreo sa Italijom pred gotovo 70.000 gledatelja u Santiagu, koji su bili svjedoci sramotnih scena uzrokovanih latinskim temperamentom. Samo su dva igrača bila isključena, obojica Talijani, ali se činilo da ih je trebalo biti više. Engleski sudac Aston je rekao kako se utakmica nije mogla kontrolirati koliko su se igrači udarali međusobno. Momčadi su trebale policiju da ih isprati zbog sigurnosnih razloga, a nekoliko igrača je napustilo igru sa slomljenim nosevima, rebrima... Domaćini su utakmicu dobili 2-0, a susret je nazvan 'Bitka u Santiagu'. Utakmice između SSSR i Jugoslavije i Zapadne Njemačke su također zapamćene po gruboj igri.

U četvrtfinalu Jugoslavija i Zapadna Njemačka su se ponovno susrele treći put zaredom na SP-ima. U prethodna dva susreta Nijemci su izašli kao pobjednici, ali ne i ovaj put. Golom Radakovića tri minute prije kraja, Jugoslavija je prošla u polufinale. Brazil sa sjajnim Garrinchom je pobijedio Englesku, dok su Česi dobili Mađare 1-0. U najemotivnijem četvrtfinalu, Čile je pobijedio SSSR 2-1 te je cijela zemlja izašla na ulice proslaviti ovaj povijesni uspjeh.

Njihovo slavlje je bilo kratkoga vijeka jer su ih u polufinalu dočekali Brazilci sa nezaustavljivim Garrinchom i Vavom koji je s dva gola doveo svoju momčad u još jedno finale. Na drugoj strani je Čehoslovačka neočekivano porazila Jugoslaviju 3-1. Čile je ugrabio brončanu medalju sa jednim golom u jugoslavenskoj mreži.

Nema Pelea, ali tu su Vava i Garrincha

U finalu, Čehoslovačka je, iznenađujuće, prva povela. Ali samo dvije minute kasnije Brazil je izjednačio. 'Selecao' je bio očigledno bolja momčad te je lakoćom zabio još dva gola i odveo Brazil do pobjede. To je bila momčad koja je brojila devet veličanstvenih igrača koji su se samo četiri godine prije prošetali do naslova. Brazil je bio treća reprezentacija koja je, zajedno sa Italijom i Urugvajom, osvojila dva naslova u tom trenutku. Ujedno su Garrincha i Vava isprali okupljenim navijačima gorak okus zbog jednog od najlošijih nogometa odigranih na jednom SP-u, koji će se više pamtiti zbog iznimno grube igre.

Zanimljivosti

Sovjetski nogometni savez tražio je od sportskog instituta u Moskvi uoči SP-a da izračuna kojih bi proporcija trebao biti idealni nogometaš, a došli su do zaključka da igrač treba biti visok od 169 do 173 cm, a težak od 70 do 76 kg. To im ipak nije pomoglo jer su Sovjeti ispali u četvrtfinalu.

Polufinalna utakmica Jugoslavije i Čehoslovačke trebala se igrati u Santiagu, ali zbog političke odluke prebačena je u Vina del Mar. Vodstvo potonjeg grada, koji su bili ljevičari, tražili su da dvije socijalističke reprezentacije igraju u njihovom gradu.

Igrači koji su obilježili Svjetsko prvenstvo

Manoel Francisco dos Santos Garrincha (Brazil)

Rođen je sa cerebralnom paralizom, a operacija mu je omogućila da hoda iako je od nje imao iskrivljene noge. Ali to ga nije spriječilo da osvoji dvije zlatne medalje na svjetskim prvenstvima. Za Brazil je debitirao 1957. na Južnoameričkom prvenstvu. Nije igrao prve dvije utakmice 1958. na Svjetskom prvenstvu, ali ga je izbornik Feola, na nagovor suigrača uvrstio u momčad.

'Mala ptica', kako su ga zvali, je u Čileu zamijenio ozlijeđenog Pelea te odveo Brazil do pobjede iako je u polufinalu bio isključen. 1963. je imao još jednu operaciju te je bio uključen u skandal kada je ostavio svoju ženu i osmero djece da bi oženio lokalnu pjevačicu. Također je bio optuživan za utaju poreza te nije bio zadovoljan plaćom u Botafogu. Nakon svog jedinog poraza u dresu Brazila protiv Mađara u Engleskoj 1966. povukao se iz profesionalnog nogometa. Garrincha je igrao za Corinthians, Flamengo, Bangu i Portuguesa Santista te kratko u Italiji i Španjolskoj. Umro je 1983. u 49. godini.

Dražan Jerković (Jugoslavija)

Podijelio naslov najboljeg strijelca SP-a. Zabio je Kolumbiji dva, te Urugvaju i Čehoslovačkoj po jedan gol. Ostao je zapamćen po fenomenalnom udarcem škaricama. Za Dinamo Zagreb je u 319 utakmica zabio 96 prvenstvenih golova, 55 u međunarodnim utakmicama, 149 u prijateljskim. S Dinamom je osvojio prvenstvo 1958. i tri Kupa.

Dragoslav Šekularac (Jugoslavija)

Njegovi protivnici iz Urugvaja došli su mu čestitati na kraju susreta i podigli ga na ramena noseći ga u trijumfu. Igrač utakmice protiv Njemačke u četvrtfinalu ( pobjeda Jugoslavije 1-0).

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo 2018.