Povratak formule na stazu gdje je poginuo Senna: Opet u Imoli

Prije 14 godina zamijenjena je utrkom za Veliku nagradu Belgije, a VN San Marina se ove godine vraća kao VN Emilije Romagne. Staza je to koju je obilježila nesreća u kojoj je poginuo Ayrton Senna

<p>U ovoj posebnoj korona sezoni bolidi <strong>Formule 1 </strong>po treći se put vraćaju u Italiju, a ovaj će put to biti poslastica kojoj se prošle godine ljubitelji oktanskog sporta nisu nadali. Na stali Enza i Dine Ferrarija koja je nekad bila poznata kao <strong>VN San Marina</strong> u Imoli, dolazi utrka za Veliku nagradu Emilia Romagne.</p><p>A sve je počelo još pedesetih godina prošlog stoljeća sa utrkama koje nisu bile na kalendaru F1 da bi 1980. godine Imola upala na to počasno mjesto. Na prvoj je utrci slavio <strong>Nelson Piquet </strong>kao pilot <strong>Brabham</strong>-<strong>Forda</strong>, a nakon toga se nastavila sve do 2006. kad je posljednju pobjedu na toj stazi uzeo <strong>Michael Schumacher</strong>.</p><p>Ova dobro prihvaćena staza prvi je incident doživjela 1987. godine kad je u zavoju <strong>Tamburello</strong>, u kojem je kasnije poginuo Ayrton Senna, <strong>Nelson Piquet </strong>imao strašan sudar. Dvije se godine kasnije <strong>Gerhard Berger </strong>razbio u Ferrariju, ali spašen je intervencijom vatrogasaca i medicinara nakon što mu je buknuo bolid. </p><p>Dolazimo i do te kobne 1994. kad je težak sudar u petak imao <strong>Rubens Barrichello</strong>, a u kvalifikacijama je poginuo <strong>Roland Ratzenberger</strong>. Vozači nakon toga nisu htjeli voziti, na sve je upozoravao <strong>Ayrton</strong> <strong>Senna</strong>, ali ništa nije pomoglo. Upravo je spomenuti Brazilac u nedjelju zavio svijet u crno kad je izletio u bolidu <strong>Williamsa. </strong></p><p>Neko vrijeme pomoć nije došla na stazu, stigao je i helikopter, ali nije mu bilo spasa. Nakon toga Tamburello je izmijenjen te je staza sigurnija. Na njoj se utrkivalo sve do 2006. kad ju nije zamijenila VN Belgije, a Imola je vraćena nakon 14 godina zbog pandemije korona virusa u skraćenom izdanju jer su tek u subotu vozači odvozili samo jedan trening prije kvalifikacija.</p><p>Najbrži je na njemu bio <strong>Lewis Hamilton</strong>, a iza njega su <strong>Max Verstappen </strong>u Red Bullu te Lewisov momčadski kolega iz Mercedesa, Valtteri Bottas. <strong>Pierre Gasly</strong> je završio četvrti te odao počast Senni posebno dizajniranom kacigom za ovu utrku. Kvalifikacije za VN Emilie Romagne na rasporedu su od 14 sati.</p>