Posvetio se samo sebi, dobio je na vremenu i uspio se oporaviti od ozljede. Postojala je opcija povratka u NBA ligu, ali stigao je poziv Barcelone koji Pau ne mo\u017ee odbiti. Kako pi\u0161u \u0161panjolski mediji, Gasol i Barcelona su u zavr\u0161noj fazi pregovora i jo\u0161 su ostale neke sitnice nakon kojih \u0107e njegov dolazak biti i slu\u017eben.

- Volio bih da Pau zaigra za nas i nikad ni\u0161ta ne otpisujem, samo europska ko\u0161arka nema iste mehanizme ili sredstva koje ima NBA - rekao je predsjednik Barcelone Joseph Bartomeu koji nije htio ni\u0161ta vi\u0161e otkriti.

Dugo se spominjala mogu\u0107nost njegovog povratka u Kataloniju, ali cijeli proces kao da se ubrzao nakon \u0161to je na mjesto trenera do\u0161ao veliki Litavac \u0160arunas Jasikevi\u010dius koji je igrao zajedno s Gasolom u Barceloni i od tada ih ve\u017ee veliko prijateljstvo.

Barcelona je ove sezone jako puno ulo\u017eila u mom\u010dad te dovela Nikolu Miroti\u0107a, Alexa Abrinesa, Coryja Higginsa, ali sve je rezultiralo fijaskom. Ta rastro\u0161nost im se obila o glavu jer su ostali\u00a0bez Kupa i prvenstva, a od Eurolige su se ve\u0107 ranije oprostili nakon \u0161to je objavljeno da je sezona poni\u0161tena. Sad ipak moraju baciti oko na ne\u0161to jeftinije opcije. Gasol je u poznim igra\u010dkim godinama i pitanje je koliko toga mo\u017ee dati na parketu, ali njegov u\u010dinak izvan parketa ne moramo ni spominjati. Upravo zbog toga \u0107e Barci biti od velike koristi...

Gasol je u Barceloni igrao od 1998. do 2001. godine gdje je osvojio dva \u0161panjolska prvenstva, a onda se otisnuo preko 'bare' i postao \u017eivu\u0107a legenda. Ko\u0161arka\u0161ko znanje prvo je pokazivao u Memphisu, a onda se 2008. godine uputio u Lakerse gdje je osvojio dva naslova prvaka zajedno s Kobejem Bryantom, a \u010dak \u0161est puta bio je \u010dlan All star mom\u010dadi. Lakersi su oti\u0161li u preslagivanje, a Pau je 2014. oti\u0161ao u Bullse pa zatim i u Spurse gdje je igrao od 2016. do 2019. godine. Jednu sezonu bio je dio i Milwaukee Bucksa.

A \u0161to tek onda re\u0107i za reprezentativnu karijeru? E pa o tome \u0107e se pisati knjige. Na EuroBasketima je osvojio tri zlata, dva srebra i dvije bronce, a Svjetsko prvenstvo je osvojio 2006. godine. Jedino na Olimpijskim igrama nije uspio do\u0107i do zlata jer su oba puta bili ja\u010di Amerikanci, i u Pekingu i u Londonu.\u00a0Kolika je legenda govori podatak da je bio najbolji strijelac svoje mom\u010dadi na skoro svim natjecanjima. Toliko puta je i nas Hrvate bacao\u00a0u o\u010daj, ali ipak se uvijek sa smije\u0161kom sjetimo one legendarne banane koju mu je prodao Dario \u0160ari\u0107 u pobjedi Hrvatske nad \u0160panjolskom u Riju 2016. godine.

Legenda se tako nakon 19 godina vra\u0107a u svoju Barcelonu. Tamo gdje je i po\u010dela pri\u010da o legendi.\u00a0

