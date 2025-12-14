Povratak na mjesto (ne)sreće: Kovačević odmarao igrače za Slaven, hoće li mu se isplatiti?

Dinamo danas mora put Koprivnice. Nogometaše Marija Kovačevića od 15 sati očekuje gostovanje kod Slaven Belupa, a "modri" se posljednjih tjedana nalaze u takvom stanju da im je svaka utakmica - teška i zahtjevna. I sve je više upitnika nad Dinamovim trenerom. Zvonimir Boban i dalje vjeruje prvom izboru za klupu Zagrepčana, ali bliži se i zimska stanka. Tad će uslijediti brojne analize, rasprave, pa i jasnija slika o trenerovoj budućnosti.

