Povratak na mjesto (ne)sreće: Kovačević odmarao igrače za Slaven, hoće li mu se isplatiti?

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mario Kovačević je u zadnjem koprivničkom dvoboju protiv Dinama poražen od Fabija Cannavara. I jedini gol na utakmici postigao je Luka Stojković. Jedan od igrača koje je po dolasku u Dinamo sam 'ugasio'...

Dinamo danas mora put Koprivnice. Nogometaše Marija Kovačevića od 15 sati očekuje gostovanje kod Slaven Belupa, a "modri" se posljednjih tjedana nalaze u takvom stanju da im je svaka utakmica - teška i zahtjevna. I sve je više upitnika nad Dinamovim trenerom. Zvonimir Boban i dalje vjeruje prvom izboru za klupu Zagrepčana, ali bliži se i zimska stanka. Tad će uslijediti brojne analize, rasprave, pa i jasnija slika o trenerovoj budućnosti.

