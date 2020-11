Povratak na mjesto sreće? Euro 2021. bi se mogao igrati u Rusiji

Francuski Le Parisien piše kako čelnici UEFA-e ozbiljno razmišljaju o ovoj opciji kako bi smanjili širenje koronavirusa, a uz to bi i lakše bilo organizirati Euro u jednoj državi

<p>U koliko zemalja će se <strong>Euro</strong> igrati, hoće li se uopće održati? Pitanja su na koja odgovor još nema ni Uefa. Korona virus poremetio je i sportski svijet je krovna europska nogometna organizacija bila primorana prebaciti sve na sljedeću godinu. Situacija oko korone je i dalje nestabilna i nitko ne zna što će biti lipnju u lipnju sljedeće godine pa stoga Uefa važe neke opcije kako bi se Euro na kraju i održalo.</p><p>Sve je izvjesnije kako se Europsko prvenstvo 2021. neće igrati u 12 gradova diljem Europe, kako je to prvotno trebalo biti, već bi cijelo natjecanje moglo preseliti u jednu zemlju, a prva opcija je Rusija!</p><p><a href="https://www.leparisien.fr/sports/football/euro-2021-l-uefa-etudie-des-solutions-de-repli-pour-maintenir-la-competition-02-11-2020-8406212.php" target="_blank">Francuski Le Parisien</a> piše kako čelnici UEFA-e ozbiljno razmišljaju o ovoj opciji kako bi smanjili širenje koronavirusa, a uz to bi i lakše bilo organizirati Euro u jednoj državi. Rusi su prije dvije godine bili sjajni organizatori SP-a, a s infrastrukturom problema nemaju. Za tu prigodu su izgradili čak sedam novih stadiona, obnovili postojeće i potrošili nekoliko milijardi eura. Vjerujemo da ni predsjednik Vladimir Putin ne bi imao ništa protiv ovoga jer je upravo ruski nogometni savez i dao Uefi ovu ideju.</p><p>Situacija u Rusiji je donekle pod kontrolom, a navijači iz te zemlje su jedni od rijetkih koji imaju privilegiju gledati utakmice na stadionima. I dalje je teško reći hoće li Uefa aktivirati ovu opciju, a sve ovisi o situaciji s korona virusom koji stvara sve veće problemu sportu. </p><p>Gotovo sigurno možemo reći kako bi se hrvatski izbornik i naši reprezentativci odmah složili s ovakvom odlukom jer ne treba ni podsjećati što smo sve doživjeli prije dvije godine u Rusiji. Hrvatska se senzacionalno probila do finala gdje je na kraju izgubila od Francuske i osvojila povijesno srebro. </p><p>Ta zemlja ima posebno mjesto u našim srcima jer se takvi trenuci pamte za cijeli život, a vjerujemo da ne bi bio nitko sretniji od naših reprezentativaca da se na kraju Euro i održi u Rusiji.</p><p>Hrvatska će na Europskom prvenstvu igrati u skupini s Engleskom, koja ne pamti po dobrome Mundijal u Rusiji, sa Češkom i pobjednikom susreta između Škotske i Srbije, a domaćini bi nam bili London i Glasgow. Nitko sretniji od nas da te gradove zamijene Moskva i Nižnji Novgorod...</p><p>I zato. Ako nas itko pita. Euro u Rusiji? Bez razmišljanja...</p><p> </p>