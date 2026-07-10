Povratak otpisanog heroja i nova jedinica na golu. Matjaž Kek slaže Rijeku za novu sezonu

S povratkom Matjaža Keka na klupu, na Rujevici je započeo veliki remont momčadi za nadolazeću sezonu. Ljetni prijelazni rok donio je uobičajenu prometnu aktivnost, no dvije teme dominiraju medijskim prostorom i razgovorima navijača. Pokušaj prijevremenog povratka Nike Jankovića, igrača čija je karijera u zadnjih godinu dana prošla put od zvijezda do trnja, te potraga za pouzdanim vratarom koji će naslijediti dugogodišnjeg kapetana.

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Pokretanje videa... VIDEO Rijeka: Matjaž Kek predstavljen kao novi trener HNK Rijeke | Video: 24sata/pixsell

Sapunica Nike Jankovića: Od Mourinhovog Fenerbahçea do borbe za drugu priliku

Rijetko se koji igrač u povijesti kluba s Kvarnera u tako kratkom roku vinuo do statusa heroja i zatim gotovo nestao s radara kao Niko Janković. Polivalentni veznjak bio je jedan od ključnih kotačića u stroju koji je Rijeci donio dvostruku krunu u sezoni 2024./25., zabijajući presudne golove i ističući se nevjerojatnom radnom etikom. Njegove igre nisu prošle nezapaženo.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na vrata je pokucao turski velikan Fenerbahçe, vođen legendarnim Joseom Mourinhom. Sve je bilo praktički dogovoreno. Rijeka je trebala inkasirati 5,6 milijuna eura uz deset posto od iduće prodaje, a Janković je već bio na pragu transfera karijere. Igrači su se gotovo oprostili od njega, no u posljednji trenutak posao je propao. Turski mediji pisali su o negativnoj reakciji navijača na društvenim mrežama, no pravi razlog ležao je u promjenama unutar samog kluba.

Taj propali transfer ostavio je dubok trag. Janković je u novu sezonu ušao neprepoznatljiv, a situacija se dodatno zakomplicirala dolaskom trenera Victora Sancheza, s kojim, kako se priča u nogometnim krugovima, nikada nije "kliknuo". Igrač koji je kod Željka Sopića i Radomira Đalovića bio nezamjenjiv, kod Španjolca je potonuo u drugi plan, da bi na koncu završio i na tribinama.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige | Foto: Hrach Khachatryan/PIXSELL

U 12 nastupa pod Sanchezovim vodstvom nije upisao ni gol ni asistenciju, što je bio ogroman pad u odnosu na ranije sezone. Izlaz je pronađen u zimskoj posudbi u Slovan iz Bratislave, no ni tamo nije vratio staru formu. U 15 nastupa zabio je tek jedan gol. Sada, s povratkom Keka, trenera koji iznimno cijeni njegove kvalitete, klub intenzivno radi na prijevremenom prekidu posudbe i njegovom povratku. To je potez koji priželjkuju obje strane, a za Jankovića bi to mogla biti prilika za potpuni restart karijere.

Tko će na vrata nakon odlaska kapetana?

Odlaskom kapetana Martina Zlomislića u azerbajdžanski Qarabag, pozicija prvog vratara postala je apsolutni prioritet sportske politike kluba. Iako na Rujevici imaju talentirane mlade čuvare mreže, Matjaž Kek poznat je kao trener koji preferira provjerene i iskusnije opcije, pogotovo na tako osjetljivoj poziciji.

Kao glavna meta isprofilirao se Igor Vekić, 28-godišnji slovenski reprezentativni golman. Zanimljivo, upravo mu je Kek dao priliku da debitira za nacionalnu vrstu, što se smatra ključnim faktorom u pregovorima. Prema dostupnim informacijama, Vekić silno želi doći u Rijeku, do te mjere da je navodno odbio neke ponude iz Španjolske kako bi ostao dostupan za transfer na Rujevicu.

Glavnu prepreku predstavlja njegov klub, danski Vejle, koji je prošle sezone ispao u drugi rang natjecanja i ne želi se olako odreći svog vratara bez adekvatne odštete. Dodatnu brigu stvara i nedavna ozljeda prsta zbog koje je Vekić propustio lipanjsko reprezentativno okupljanje.

Unatoč tome, on ostaje prva želja riječkog stručnog stožera, a vrijeme će pokazati hoće li Damir Mišković uspjeti pronaći formulu kojom bi zadovoljio apetite Danaca i Keku osigurao željeno pojačanje među vratnicama. Prijelazni rok je u punom jeku, a na Rujevici se očito radi na slaganju momčadi koja će ponovno biti konkurentna za najviše domete.

*uz korištenje AI-ja