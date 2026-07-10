Vrlo je prometno na Rujevici. Kek vraća Niku Jankovića iz zaborava, a lov na novog golmana se zahuktava; glavna meta je Igor Vekić, no Danci koče posao
Povratak otpisanog heroja i nova jedinica na golu. Matjaž Kek slaže Rijeku za novu sezonu
S povratkom Matjaža Keka na klupu, na Rujevici je započeo veliki remont momčadi za nadolazeću sezonu. Ljetni prijelazni rok donio je uobičajenu prometnu aktivnost, no dvije teme dominiraju medijskim prostorom i razgovorima navijača. Pokušaj prijevremenog povratka Nike Jankovića, igrača čija je karijera u zadnjih godinu dana prošla put od zvijezda do trnja, te potraga za pouzdanim vratarom koji će naslijediti dugogodišnjeg kapetana.
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Sapunica Nike Jankovića: Od Mourinhovog Fenerbahçea do borbe za drugu priliku
Rijetko se koji igrač u povijesti kluba s Kvarnera u tako kratkom roku vinuo do statusa heroja i zatim gotovo nestao s radara kao Niko Janković. Polivalentni veznjak bio je jedan od ključnih kotačića u stroju koji je Rijeci donio dvostruku krunu u sezoni 2024./25., zabijajući presudne golove i ističući se nevjerojatnom radnom etikom. Njegove igre nisu prošle nezapaženo.
Na vrata je pokucao turski velikan Fenerbahçe, vođen legendarnim Joseom Mourinhom. Sve je bilo praktički dogovoreno. Rijeka je trebala inkasirati 5,6 milijuna eura uz deset posto od iduće prodaje, a Janković je već bio na pragu transfera karijere. Igrači su se gotovo oprostili od njega, no u posljednji trenutak posao je propao. Turski mediji pisali su o negativnoj reakciji navijača na društvenim mrežama, no pravi razlog ležao je u promjenama unutar samog kluba.
Taj propali transfer ostavio je dubok trag. Janković je u novu sezonu ušao neprepoznatljiv, a situacija se dodatno zakomplicirala dolaskom trenera Victora Sancheza, s kojim, kako se priča u nogometnim krugovima, nikada nije "kliknuo". Igrač koji je kod Željka Sopića i Radomira Đalovića bio nezamjenjiv, kod Španjolca je potonuo u drugi plan, da bi na koncu završio i na tribinama.
U 12 nastupa pod Sanchezovim vodstvom nije upisao ni gol ni asistenciju, što je bio ogroman pad u odnosu na ranije sezone. Izlaz je pronađen u zimskoj posudbi u Slovan iz Bratislave, no ni tamo nije vratio staru formu. U 15 nastupa zabio je tek jedan gol. Sada, s povratkom Keka, trenera koji iznimno cijeni njegove kvalitete, klub intenzivno radi na prijevremenom prekidu posudbe i njegovom povratku. To je potez koji priželjkuju obje strane, a za Jankovića bi to mogla biti prilika za potpuni restart karijere.
Tko će na vrata nakon odlaska kapetana?
Odlaskom kapetana Martina Zlomislića u azerbajdžanski Qarabag, pozicija prvog vratara postala je apsolutni prioritet sportske politike kluba. Iako na Rujevici imaju talentirane mlade čuvare mreže, Matjaž Kek poznat je kao trener koji preferira provjerene i iskusnije opcije, pogotovo na tako osjetljivoj poziciji.
Kao glavna meta isprofilirao se Igor Vekić, 28-godišnji slovenski reprezentativni golman. Zanimljivo, upravo mu je Kek dao priliku da debitira za nacionalnu vrstu, što se smatra ključnim faktorom u pregovorima. Prema dostupnim informacijama, Vekić silno želi doći u Rijeku, do te mjere da je navodno odbio neke ponude iz Španjolske kako bi ostao dostupan za transfer na Rujevicu.
Glavnu prepreku predstavlja njegov klub, danski Vejle, koji je prošle sezone ispao u drugi rang natjecanja i ne želi se olako odreći svog vratara bez adekvatne odštete. Dodatnu brigu stvara i nedavna ozljeda prsta zbog koje je Vekić propustio lipanjsko reprezentativno okupljanje.
Unatoč tome, on ostaje prva želja riječkog stručnog stožera, a vrijeme će pokazati hoće li Damir Mišković uspjeti pronaći formulu kojom bi zadovoljio apetite Danaca i Keku osigurao željeno pojačanje među vratnicama. Prijelazni rok je u punom jeku, a na Rujevici se očito radi na slaganju momčadi koja će ponovno biti konkurentna za najviše domete.
*uz korištenje AI-ja
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