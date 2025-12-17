Pozadina Dinamovih financija: Rekordno zarađuje i troši, gradi zidove. Tko će napuniti budžet?

Financijski izvještaj Dinama za 2025., koji je procurio u javnost netom prije skupštine, pokazuju rekordne prihode i rashode. Blagajna se puni desecima milijuna eura od transfera i europskih natjecanja, a nova uprava na čelu sa Zvonimirom Bobanom troši kao nikad prije. No, umjesto da članstvu i javnosti jasno komunicira analizu protekle kalendarske godine i očekivanja od iduće, klub koji je obećavao potpunu transparentnost i otvorenost gradi zidove oko Maksimira.

Prvi put nakon dugo vremena, izuzev razdoblja pandemije, redovna godišnja skupština Dinama održava se bez prisutnosti medija. Odluka doista začuđuje, pogotovo jer dolazi od garniture koja je vlast osvojila na valu obećanja o demokratizaciji i transparentnosti. Ironično, čak i u najturbulentnijim vremenima bivših uprava, novinari su mogli pratiti što se događa na vrhovnom tijelu kluba.

Ovaj potez samo je nastavak trenda zatvaranja kluba od javnosti. Trener Mario Kovačević sve češće izbjegava konferencije za medije, pa čak i uoči najvećeg derbija s Hajdukom, a klub se navijačima obraća unaprijed snimljenim izjavama. Umjesto dijaloga, Maksimirom vlada "silenzio stampa", a javnost o ključnim odlukama saznaje iz šturih priopćenja ili, još češće, iz neslužbenih kanala.

Prihodi 76, rashodi 73 milijuna eura

Iako je skupština bila tajna, brojke su ipak procurile. Prema neslužbenim informacijama oponenata aktualnoj vlasti, Dinamo 2025. godinu završava s rekordnim prihodima većim od 76 milijuna eura, ali i rekordnim rashodima koji premašuju 73 milijuna eura. Golemi skok u prihodima rezultat je prodaje Martina Baturine i Petra Sučića za ukupno 34 milijuna eura, čime su pokrili neulazak u Ligu prvaka. Sučićev je dolazak dogovorila prošla uprava, a Baturinu je Boban molio da ostane iako je imao ugovor do 2028.!?

Ipak, rashodi su također otišli u nebo, čak 14 milijuna eura više od planiranog, ponajviše zbog ljetnog prijelaznog roka, kojeg je i sam Boban nazvao suludim, u kojem je na pojačanja klub potrošio između 15 i 17 milijuna eura. Godinu tako završava sa skromnim plusom od oko 2,8 milijuna eura.

Plan za 2026. godinu jednako je ambiciozan. Očekuje prihode od 69 i rashode od 68 milijuna eura, no u plan je ugradio i jasan zadatak za sportski sektor: od prodaje igrača mora zaraditi najmanje 27 milijuna eura! To je visoko postavljena letvica koja sugerira da se financijski model kluba nije nimalo promijenio.

Rezultat nije najvažniji?

Unatoč promjenama u uredima, Dinamo i dalje ovisi o prodaji najboljih igrača i nagradama iz Uefinih natjecanja. Analiza poslovanja u posljednjem desetljeću pokazuje identičan obrazac. Primjerice, u uspješnoj 2021. od prodaje igrača činili su gotovo 60 posto, a od Uefe 30 posto ukupnih prihoda kluba.

To je model koji donosi velik novac, ali nosi i ogroman rizik. Dovoljna je jedna loša sezona bez Europe i bez kapitalnog transfera da se cijela financijska konstrukcija uruši. Zbog toga Bobanovo priznanje kako "rezultat nije najvažniji" zvuči nerealno. U ovakvom sustavu, osvajanje naslova prvaka i plasman u Ligu prvaka postaju imperativ za puko preživljavanje na ovako visokoj razini troškova. Alternativa je, kao i uvijek, rasprodaja momčadi.

Problem je što Dinamo trenutačno nema igrače koje bi mogao prodati za planiranih 27 milijuna eura, a da pritom ne oslabi momčad do razine na kojoj ne može ostvariti sportske ciljeve koji donose novac. To je začarani krug iz kojeg je teško izaći.

Tko nakon Baturine i Sučića?

Novi dvojac Baturina - Sučić se ne nazire. Najviše interesa ima za Sergija Domíngueza, koji si posljednjim nastupima i autogolovima u Europi ruši cijenu i u klubu ga, unatoč upitima klubova, ne žele prodati već na zimu. Moris Valinčić je svakako potencijal i za hrvatsku reprezentaciju, ali je ozlijeđen. I bilo bi teško očekivati da će ga Inter, koji se ponovno spominje na listi zainteresiranih, kapariti kao i Sučića dok se još vraća od ozljede i nakon svega nekoliko mjeseci u Maksimiru.

Od Luke Stojkovića navijači imaju velika očekivanja, ali bi mu prije transfera trener trebao početi više vjerovati i davati mu više prilika. Matteo Pérez Vinlöf je zanimljiv eksponat, ali teško da bi mogao doseći dvoznamenkastu odštetu u milijunima eura dok klub pleše po rubu ispadanja iz Europske lige, a u HNL-u mu upola jeftiniji Hajduk s mladim igračima iz svoje škole puše za vratom.

Dinamo tako ulazi u novu eru s ogromnim financijskim potencijalom, ali i velikim rizikom. Obećanja o transparentnosti i otvorenosti, koja su donijela pobjedu novoj garnituri na demokratskim izborima, padaju već prvih mjeseci rada. Navijačima ostaje nada da rekordni budžet neće biti uvertira u još jedan bolan pad. Bobanu će ionako, kao što i sam kaže, suditi rezultat.