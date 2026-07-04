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Poznat je Dalićev nasljednik? Evo tko je sve bliže preuzimanju njegove pozicije nakon SP-a

Piše Iz Toronta: Tomislav Gabelić,
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Poznat je Dalićev nasljednik? Evo tko je sve bliže preuzimanju njegove pozicije nakon SP-a
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Davor: 14.9.1979. ro?en Ivica Oli? | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Do kraja sljedećeg tjedna trebala bi se odviti cijela priča, najprije objava o odlasku Zlatka Dalića, a vrlo brzo nakon toga i ime novog izbornika

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Porazom od Portugala hrvatska nogometna reprezentacija oprostila se od Svjetskog prvenstva. Šokantan poraz još će dugo boljeti i simpatije koje je Hrvatska dobila sa svih strana svijeta barem će ga malo ublažiti.

Od stare slave se ne živi, uskoro kreće novi ciklus i čelni ljudi hrvatskog nogometa moraju što prije reagirati. Neslužbene informacije govore kako će se izbornik Zlatko Dalić povući s funkcije, što je uostalom i najavio na press konferenciji nakon utakmice kada je kazao da je došao kraj jedne velike ere. U domaćim medijima već neko vrijeme špekulira se o Dalićevom nasljedniku, a kao izgledan kandidat spominje se izbornik U-21 reprezentacije Ivica Olića kojeg je Dalić pozvao u svoj stožer za Svjetsko prvenstvo.

No prema informacija koje smo neslužbeno dobili iz kanala samog Saveza Ivica Olić nije kandidat, smatra se da je za njega još uvijek prerano, a u ovom trenutku u prvom je planu iskusni Slaven Bilić. Do kraja sljedećeg tjedna trebala bi se odviti cijela priča, najprije objava o odlasku Zlatka Dalića, a vrlo brzo nakon toga i ime novog izbornika. 

Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo
Split: Poznati na tribinama prate utakmicu Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vijest je naglasimo još jednom, neslužbena, ali sve ide prema tome da se najuspješniji izbornik u povijesti ipak povlači, a da na njegovo mjesto dolazi Slaven Bilić koji bi trebao pokrenuti novi ciklus s mladim igračima u glavnim ulogama. To ne znači da će se Luka Modrić i Ivan Perišić odmah povući, no doći će vrijeme i za takve odluke...  

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