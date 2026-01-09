Senegalci su u dramatičnom okršaju s igračem više osigurali polufinale protiv Malija zahvaljujući golu Ndiayea. Čeka ih okršaj s pobjednikom dvoboja Egipat - Obala Bjelokosti
Poznat je prvi polufinalist Kupa nacija. Pogreška je presudila
Nogometaši Senegala prvi su polufinalisti ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, oni su u marokanskom Tangeru svladali Mali s minimalnih 1-0. Jedini je gol postigao Ndiaye u 27. minuti kada je iskoristio pogrešku suparničkog golmana.
Novi korak unatrag na putu prema polufinalu Mali je napravio u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je reprezentativac Malija Bissouma dobio drugi žuti karton i isključenje.
S igračem više Senegal je rutinski čuvao prednost u nastavku dvoboja i osigurao polufinale gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Egipat i Obala Bjelokosti. Taj je ogled na rasporedu u subotu.
U nastavku dana četvrtfinalni će dvoboj odigrati Kamerun i Maroko od 20 sati. U subotu će četvrtfinala odigrati Egipat - Obala Bjelokosti i Alžir - Nigerija.
