LEBRON PO 22. PUT

Poznat popis imena za All Star. Igra se u neobičnom formatu

Piše HINA,
Foto: Kirby Lee

LeBron James će po 22. put zaigrati na NBA All-Staru! Ovogodišnji spektakl u Los Angelesu donosi novi format s tri momčadi i bez domaćih Clippersa

Najbolji strijelac u povijesti američke profesionalne košarkaške NBA lige, krilo Los Angeles Lakersa LeBron James (41) po 22. će put u karijeri zaigrati na "All-Star" utakmici koja će se 15. veljače igrati u Los Angelesu. Ranije ove sezone James nije izabran u startu petorku Zapadne konferencije, ali je uvršten među sedam pričuva iz svoje konferencije.

Ovogodišnji "All-Star" održat će se u novoj dvorani Los Angeles Clippersa, dvoboj najvećih zvijezda igrat će se po novom formatu u kojem će sudjelovati tri momčadi s po osam igrača, dvije od igrača iz SAD-a te jedne od igrača iz ostatka svijeta. Igrat će svaki sa svakim po 12 minuta, a zatim će se dvije momčadi s najboljim omjerom sučeliti u finalu. Zanimljivo, Clippersi kao domaćini neće imati svog predstavnika u utakmici "Svih zvijezda". Sastavi momčadi bit će poznati u utorak.

U sastavu Svijeta trebali bi igrati Giannis Antetokounmpo, Luka Dončić, Shai ‍Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Deni Avdija i Jamal Murray, dok će se dvije momčadi igrača rođenih u SAD-u složiti od sljedećih igrača: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Scottie Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Norman Powell, Karl-Anthony Towns, ‍Stephen Curry, Devin ​Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, Chet Holmgren i LeBron James.

