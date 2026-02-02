Poznat vam dres? Zaigrala je momčad imena HajdukDinamo

U jeku sezonskih predstavljanja novih dresova, gdje navijači s nestrpljenjem iščekuju je li garnitura Hajduka ili Dinama ljepša, iz njemačke dijaspore stigla je priča koja nadilazi klupske boje i dizajn. U gradiću Obertshausenu, nedaleko od Offenbacha na Majni, početkom veljače ispisana je povijest. Dva najveća rivala hrvatskog nogometa, Dinamo i Hajduk, ujedinjeni su na jednom, jedinstvenom dresu.

Kompromis dvojice prijatelja

Glavni akteri ove nesvakidašnje priče su dvojica prijatelja, Blažen Jakovljević, navijač Dinama, i Denis Bajić, strastveni hajdukovac. Iako ih dijele boje, grbovi i rivalstvo koje nerijetko prelazi sportske okvire, spojila ih je zajednička strast. Kada su trebali prijaviti ekipu za malonogometni turnir, suočili su se s vječnim pitanjem: čiji će se dres nositi?

Kako dogovor nije bio moguć, umjesto svađe odlučili su se na kompromis koji je odjeknuo daleko izvan sportske dvorane u Obertshausenu. Stvorili su dres koji je pomirio nepomirljivo. Tako je nastala ekipa simboličnog imena "HajdukDinamo", piše Fenix Magazin.

Foto: A. Terzić/Fenix Magazin

Dres koji je postao simbol zajedništva

Dizajn dresa jednostavan je, ali moćan. Vertikalno je podijeljen na dvije polovice: jedna je plava, s grbom Dinama na prsima, a druga je tradicionalna bila, s grbom Hajduka. Već sam izlazak momčadi na parket izazvao je nevjericu i oduševljenje publike. Dres kakav nikad prije nije viđen postao je glavna tema turnira, a priča se brzo proširila među hrvatskom zajednicom.

U tim posebnim dresovima nastupili su A. Terzić, Š. Fantov, T. Jukić, B. Glamočanin, M. Vukelić, T. Radovac, A. Milićević i K. Zubac. No, osim vizualnog dojma, prava poruka bila je ispisana na leđima, gdje su stajali stihovi: "Hajduk i Dinamo, to su tima dva kojim se ponosi cila Hrvatska. Bog i Hrvati".

Cijela priča dobila je i profesionalni izgled zahvaljujući sponzorima. Nakon turnira, interes za ovim unikatnim dresom nije jenjavao. Brojni su se javljali sa željom da naruče primjerak, prepoznavši da se ne radi samo o komadu tkanine, već o snažnoj poruci da sport može i mora spajati, a ne dijeliti. Mnogi su se složili da bi ovakav simbol zajedništva i poštovanja s pravom mogao imati mjesto i u vitrinama maksimirskog i poljudskog kluba.

Foto: A. Terzić/Fenix Magazin