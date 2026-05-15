Poznata lokacija proslave duple krune Dinama. Otpao je Trg

Piše Bruno Lukas,
Nogometaši Dinama na Trgu bana Jelačića s navijačima proslavili naslov prvaka Hrvatske

Dinamo je osvojio dvostruku krunu, a navijači već nestrpljivo čekaju veliku proslavu koja neće biti na glavnom zagrebačkom trgu kao posljednji puta

Dinamo je u finalu Kupa svladao Rijeku 2-0 golovima Luke Stojkovića i tako potvrdio dvostruku krunu. Proslava će se, kako su odlučili u klubu, održati na stadionu Maksimir, a ne na Trgu bana Jelačića kao prije dvije godine.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Plavi planiraju proslavu nakon posljednjeg kola, no točan termin još nije poznat. Zadnje kolo HNL-a na rasporedu je, prema okvirnom i neslužbenom rasporedu, u subotu 23. svibnja, kada Dinamo na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. U međuvremenu, "modri" gostuju u Koprivnici kod Slaven Belupa.

Detalji proslave, uključujući točnu lokaciju na stadionu ili parkiralištu, trebali bi biti poznati do kraja ovog tjedna.

Nogometaši Dinama na Trgu bana Jelačića s navijačima proslavili naslov prvaka Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Razlog promjene lokacije je simboličan, ovo je posljednja titula koju Dinamo osvaja na starom, originalnom Maksimiru. Od iduće sezone 'plavi' privremeno sele na obnovljenu Kranjčevićevu, a potom kreće rušenje Maksimira i izgradnja novog stadiona. Klub želi na ovaj način odati počast stadionu koji je desetljećima bio srce kluba. Dinamo pritom ne planira raskoš jer, kako sigurno u klubu razmišljaju neki, on se ne bazira na elitizmu, već je narodni, pa će takav biti i tulum.

Navijačima predstoji još jedan veliki događaj ove godine. Bad Blue Boys najavili su veliki koncert na Maksimiru 30. kolovoza povodom 40 godina postojanja, na kojemu će nastupati Pips, Chips & Videoclips, Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film te Psihomodo Pop.

