Dinamo je osvojio dvostruku krunu, a navijači već nestrpljivo čekaju veliku proslavu koja neće biti na glavnom zagrebačkom trgu kao posljednji puta
Poznata lokacija proslave duple krune Dinama. Otpao je Trg
Dinamo je u finalu Kupa svladao Rijeku 2-0 golovima Luke Stojkovića i tako potvrdio dvostruku krunu. Proslava će se, kako su odlučili u klubu, održati na stadionu Maksimir, a ne na Trgu bana Jelačića kao prije dvije godine.
Plavi planiraju proslavu nakon posljednjeg kola, no točan termin još nije poznat. Zadnje kolo HNL-a na rasporedu je, prema okvirnom i neslužbenom rasporedu, u subotu 23. svibnja, kada Dinamo na Maksimiru dočekuje Lokomotivu. U međuvremenu, "modri" gostuju u Koprivnici kod Slaven Belupa.
Detalji proslave, uključujući točnu lokaciju na stadionu ili parkiralištu, trebali bi biti poznati do kraja ovog tjedna.
Razlog promjene lokacije je simboličan, ovo je posljednja titula koju Dinamo osvaja na starom, originalnom Maksimiru. Od iduće sezone 'plavi' privremeno sele na obnovljenu Kranjčevićevu, a potom kreće rušenje Maksimira i izgradnja novog stadiona. Klub želi na ovaj način odati počast stadionu koji je desetljećima bio srce kluba. Dinamo pritom ne planira raskoš jer, kako sigurno u klubu razmišljaju neki, on se ne bazira na elitizmu, već je narodni, pa će takav biti i tulum.
Navijačima predstoji još jedan veliki događaj ove godine. Bad Blue Boys najavili su veliki koncert na Maksimiru 30. kolovoza povodom 40 godina postojanja, na kojemu će nastupati Pips, Chips & Videoclips, Prljavo kazalište, Jura Stublić i Film te Psihomodo Pop.
