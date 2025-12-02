Obavijesti

IZNENADA PALA

Poznata voditeljica srušila se u TV prijenosu: 'Šokirani smo...'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: ITV/screenshot

Sportska voditeljica Laura Woods srušila se dok se javljala s terena prije utakmice ženske reprezentacije Engleske koja je igrala protiv Gane. Kamere su brzo promijenile kadar i počele su reklame

Sportskoj voditeljici Lauri Woods (38) pozlilo je tijekom prijenosa uživo na televiziji ITV te je pala u nesvijest. Incident se dogodio uoči prijateljske utakmice engleske ženske nogometne reprezentacije protiv Gane na stadionu St Mary's u Southamptonu. Woods je vodila emisiju  uz teren, a gosti su joj bili nogometni analitičar Ian Wright i bivša engleska reprezentativka Anita Asante. Usred razgovora, voditeljici je pozlilo te je počela padati u nesvijest

Foto: screenshot/ITV

Pravovremenom reakcijom, Wright i Asante su je pridržali. Kamere su prebačene na kadar stadiona, no zvuk je nakratko ostao uključen pa se moglo čuti kako Wright pita je li sve u redu Nakon toga, program je prekinut blokom reklama. Nakon pauze, emisiju je nastavila voditi Katie Shanahan, koja je inače bila zadužena za javljanja s terena, te je objasnila situaciju.

- Kao što ste vjerojatno primijetili, s nama nije divna Laura Woods jer joj je upravo pozlilo, ali u vrlo je dobrim rukama. Ja uskačem u zadnji tren - poručila je Shanahan gledateljima. Kasnije je dodala kako Lauri svi žele brz oporavak.

Na društvenim mrežama objavljene su brojne poruke podrške. "Nadam se da je Laura Woods dobro. Bilo je prilično šokantno vidjeti je kako se ruši", jedan je od komentara. Gledatelji su komentirali i reakciju Iana Wrighta te profesionalnost kolegice Shanahan. "Svaka čast voditeljici koja je morala uskočiti bez ikakve najave. Učinila je da izgleda lako", napisao je jedan gledatelj.

- Laura je dobro i u pravim rukama. Hvala vam na svim lijepim porukama - napisao je Laurin zaručnik Adam Collard i potvrdio da je sve u redu.

Foto: screenshot/ITV

Laura Woods je poznata sportska novinarka i voditeljica u Velikoj Britaniji. Redovito vodi prijenose utakmica ženske nogometne reprezentacije za ITV a glavna je voditeljica i za prijenose muške Lige prvaka na TNT-u. Woods se u travnju vratila na ekrane nakon porodiljnog. U siječnju 2025. godine rodila je svoje prvo dijete sa zaručnikom Adamom Collardom, bivšom zvijezdom reality showa "Love Island". Televizijska kuća ITV još se nije službeno oglasila o njezinom stanju, a gledatelji joj putem društvenih mreža žele što brži povratak na ekrane.

OSTALO

