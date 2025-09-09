Obavijesti

Sport

Komentari 0
DESETO IZDANJE

Poznate sve etape ovogodišnjeg CRO Racea od Splita do Zagreba

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Poznate sve etape ovogodišnjeg CRO Racea od Splita do Zagreba
3
Krk: 4. etapa biciklističke utrke CRO Race | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jubilarno 10. izdanje CRO Race starta 30. rujna u Splitu! Šest etapa, 1000 km i svjetski biciklisti jure Hrvatskom. Tko će osvojiti "krajevsku" etapu od Krka do Labina i stići prvi u Zagreb

Ovogodišnje, jubilarno 10. izdanje biciklističke utrke CRO Race započet će 30. rujna u Splitu, dok će cilj tradicionalno biti u Zagrebu 5. listopada.

Tijekom šest etapa ponajbolji svjetski biciklisti prijeći će gotovo 1000 kilometara po Hrvatskoj. Prva etapa vozit će se po Splitsko-dalmatinskoj županiji od Splita do Sinja koji će tako treću godinu zaredom biti domaćin cilja prve etape. Slijedi također već tradicionalna etapa od Biograda na Moru do Novalje koja je isto tako treći put zaredom na ruti.

Krk: 4. etapa biciklističke utrke CRO Race
Krk: 4. etapa biciklističke utrke CRO Race | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Atraktivna će biti i treća etapa od Gospića do Rijeke, dok prestižni naziv "krajevske" etape zasigurno zaslužuje četvrta etapa od Krka do Labina. Posljednje dvije etape vozit će se kontinentalnim dijelom Hrvatske, peta od Karlovca do Svete Nedelje, a šesta od Samobora do Zagreba.

Na utrci će nastupiti 20 momčadi od kojih njih sedam ima "WorldTour" status. To su UAE Emirates-XRG, Bahrain Victorious, Red Bull-BORA-Hansgrohe, INEOS Grenadiers, Soudal-QuickStep, Arkea-B&B Hotels i Jayco-AlUla. Uz njih na startu će se naći i po šest UCI Proteamova te šest Continental momčadi.

CRO Race 2025.

  • 1. etapa, 30. rujna: Split - Sinj (160,5 km)
  • 2. etapa, 1. listopada: Biograd na Moru - Novalja (119 km)
  • 3. etapa, 2. listopada: Gospić - Rijeka (150.5 km)
  • 4. etapa, 3. listopada: Krk - Labin (187,5 km)
  • 5. etapa, 4. listopada: Karlovac - Sveta Nedelja (151,5 km)
  • 6. etapa, 5. listopada: Samobor - Zagreb (156,5 km)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025