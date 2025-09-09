Poznate sve etape ovogodišnjeg CRO Racea od Splita do Zagreba

Ovogodišnje, jubilarno 10. izdanje biciklističke utrke CRO Race započet će 30. rujna u Splitu, dok će cilj tradicionalno biti u Zagrebu 5. listopada.

Tijekom šest etapa ponajbolji svjetski biciklisti prijeći će gotovo 1000 kilometara po Hrvatskoj. Prva etapa vozit će se po Splitsko-dalmatinskoj županiji od Splita do Sinja koji će tako treću godinu zaredom biti domaćin cilja prve etape. Slijedi također već tradicionalna etapa od Biograda na Moru do Novalje koja je isto tako treći put zaredom na ruti.

Krk: 4. etapa biciklističke utrke CRO Race | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Atraktivna će biti i treća etapa od Gospića do Rijeke, dok prestižni naziv "krajevske" etape zasigurno zaslužuje četvrta etapa od Krka do Labina. Posljednje dvije etape vozit će se kontinentalnim dijelom Hrvatske, peta od Karlovca do Svete Nedelje, a šesta od Samobora do Zagreba.

Na utrci će nastupiti 20 momčadi od kojih njih sedam ima "WorldTour" status. To su UAE Emirates-XRG, Bahrain Victorious, Red Bull-BORA-Hansgrohe, INEOS Grenadiers, Soudal-QuickStep, Arkea-B&B Hotels i Jayco-AlUla. Uz njih na startu će se naći i po šest UCI Proteamova te šest Continental momčadi.

CRO Race 2025.

1. etapa, 30. rujna: Split - Sinj (160,5 km)

2. etapa, 1. listopada: Biograd na Moru - Novalja (119 km)

3. etapa, 2. listopada: Gospić - Rijeka (150.5 km)

4. etapa, 3. listopada: Krk - Labin (187,5 km)

5. etapa, 4. listopada: Karlovac - Sveta Nedelja (151,5 km)

6. etapa, 5. listopada: Samobor - Zagreb (156,5 km)