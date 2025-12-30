Poznate sve reprezentacije koje su izborile osminu finala Kupa nacija. Evo tko je prošao dalje

Zadnje četiri utakmice tek će razriješiti konačan poredak u skupinama E i F nakon čega će biti poznati i svi parovi. Nastavak natjecanja izborili su Maroko, Mali, Egipat, Južna Afrika, Nigerija, Tunis, Tanzanija, Senegal, DR Kongo, Benin, Alžir, Burkina Faso, Sudan, Kamerun, Obala Bjelokosti i Mozambik.

Poznata su i četiri para osmine finala, Mali - Tunis, Maroko - Tanzanija, Egipat - Benin, te Alžir - DR Kongo.

U posljednjem kolu skupine D Senegal je pobijedio Benin sa 3-0 osvojivši prvo mjesto u skupini. Strijelci su bili Abdoulaye Seck, Habibou Diallo i Cherif Ndiaye. Senegal je susret završio s igračem manje nakon što je u 71. minuti isključen Kalidou Koulibaly.

Uspješna je bila i reprezentacija DR Konga koja je sa 3-0 porazila Bocvanu. Golove za DR Kongo zabili su Nathanael Mbuku i dva puta Gael Kakuta. Senegal je na koncu osvojio prvo mjesto u skupini zbog dva gola bolje razlike pogodaka od DR Konga, a kao trećeplasirani dalje ide Benin.

Foto: STRINGER/REUTERS

U ranije odigranom terminu iz skupine C nastavak natjecanja izborili su Nigerija, Tunis i Tanzanija. Nigerija je u susretu posljednjeg kola pobijedila Ugandu 3-1 upisavši i treću pobjedu na turniru. Paul Onuachu i dva puta Raphael Onyedika bili su strijelci za pobjednički sastav, dok je za Ugandu zabio Rogers Mato. Uganda je utakmicu završila s igračem manje nakon što je Salim Jamal "pocrvenio" u 56. minuti.

U drugom susretu večeri Tunis i Tanzanija su odigrali 1-1 što je bilo dovoljno da obje ekipe prođu dalje. Tunis je poveo u 43. minuti golom Ismaela Gharbija iz kaznenog udarca, a izjednačio je Feisul Salum u 48. minuti. Nigerija je osvojila skupinu s devet bodova, Tunis ima četiri, Tanzanija dva, a Uganda jedan bod. Zanimljivo, Tanzanija se ugurala u drugi krug s tek dva boda, što se do sada nikada nije dogodilo na afričkim prvenstvima. Komori i Angola također su imali po boda, ali s lošijom gol-razlikom.

Foto: Stringer

Podsjetimo, plasman u osminu finala izborit će po dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina, te četiri najbolje plasirane trećeplasirane ekipe. U srijedu su na raspredu posljednji susreti u skupinama E (Ekvatorijalna Gvineja - Alžir, Sudan - Burkina Faso) i F (Obala Bjelokosti - Gabon, Kamerun - Mozambik).