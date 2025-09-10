Poznati prvak brutalno ubijen u Brazilu! Djevojka ga izbola do smrti, pokušao joj je i pobjeći?

Svijet bodybuildinga zavijen je u crno nakon što je stigla tragična vijest kako je legendarni brazilski prvak, Valter de Vargas Aita (41), brutalno izboden na smrt od njegove djevojke, koja je počinila ubojstvo u njihovom zajedničkom stanu, prenosi stranica ClicRDC.

Grozno ubojstvo dogodilo se u nedjelju u brazilskom gradu Chapecu, u saveznoj državi Santa Catarina. Ubojstvu je prehodila svađa između para, nakon čega su susjedi pozvali policiju. Njih je zatekao jezivi prizor. Naime, brazilski mediji pišu kako je de Vargas imao ubodne rane na licu, vratu, trbuhu i leđima.

Foto: Instagram

Navodno je pokušao pobjeći od ubojice putem stepenica, ali nije izdržao. Srušio se i preminuo na mjestu. Brazilska policija pokrenula je istragu brutalnog ubojstva, a motiv za ubojstvo i dalje nije poznat.

Bodybuilderova partnerica završila je u bolnici s ozljedama koje su opasne za život. Ako ostane na životu, policija će ju uhvatiti zbog sumnje na počinjeno uboljstvo.

Foto: Instagram

ClidRDC tvrdi kako je žena od ranije poznata policiji i kako je postojao nalog za njezino uhićenje zbog oružane pljačke i ubojstva.

Zbog toga joj prijeti 15 godina zatvora, a sada je pod dodatnim pritiskom policije. Što se tiče Aite, riječ je o poznatom brazilskom bodybuilderu koji se natjecao i na brojnim međunarodnim natjecanjima. Šesterostruki je državni prvak Brazila, a mnogi entuzijasti bodybuildinga shrvani su njegovim ubojstvom.