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RIJEČI HVALE ZA AMERIKANCA

Poznati skaut prokomentirao je hajdukovca: Jedan od najboljih igrača, Bundesliga bi mu pasala

Piše Ivan Kužela,
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Poznati skaut prokomentirao je hajdukovca: Jedan od najboljih igrača, Bundesliga bi mu pasala
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Bundesliga je idealna za razvoj Amerikanca, kaže skaut. Hajdukov motor oduševio ga je, a Poljud bi mogao biti pod pritiskom jer mu ugovor traje još samo do ljeta

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Hajdukov veznjak Rokas Pukštas (21) ponovno privlači pažnju inozemnih klubova, a kao jedna od mogućih destinacija sve češće se spominje Bundesliga. Američki veznjak ugovor s Hajdukom ima do ljeta sljedeće godine, pa bi splitski klub u aktualnom prijelaznom roku mogao biti pod pritiskom ako želi ostvariti značajniju odštetu za mladog igrača.

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Foto: Instagram

Pukštas je i dalje jedan od važnijih igrača momčadi Gonzala Garcíje; solidan učinak imao je prošle sezone kada je u prvenstvu zabio devet pogodaka te upisao četiri asistencije.

Njegove predstave nisu prošle nezapaženo ni među ljudima koji se bave praćenjem mladih talenata. Antonio Mango, nogometni skaut fokusiran upravo na mlade igrače takvog profila, smatra da bi Pukštas mogao odgovarati zahtjevima njemačkog nogometa.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pomalo me čudi što nijedan bundesligaški klub nije odlučio riskirati s Rokasom Pukštasom. Prošle sezone bio je među najboljim igračima Hajduka. Radi se o vrlo svestranom veznjaku koji puno radi, aktivan je na terenu i može se prilagoditi različitim zahtjevima.

Pukštas se ranije povezivao i s klubovima iz Italije, no Bundesliga bi prema Mangovom mišljenju mogla biti posebno zanimljiva opcija za njegov daljnji razvoj. S obzirom na to da mu ugovor sa Splićanima ulazi u posljednju godinu, pitanje njegove budućnosti moglo bi postati jedna od važnijih tema na Poljudu tijekom ovog prijelaznog roka.

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