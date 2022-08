Poznati srpski nogometaš sve je šokirao neprepoznatljivim izgledom: Htio ga je i Dinamo

Bio je svojevremeno najbolji srpski nogometaš, navodno ga je htio i Dinamo, a nogometnu karijeru završio je prije deset godina. Krasio ga je mladoliki izgled, nagelirana crna kosa i bradica, bio je poznat kao veliki zavodnik. Povukao se iz javnosti nakon karijere i ušao u menadžerske vode, često je mijenjao imidž, puštao dugu bradu, ali sada izgleda neprepoznatljivo.

Mateja Kežman (43) bivši je srpski reprezentativac koji je ostvario respektabilnu karijeru. Bio je veliki talent i svojevremeno najbolji srpski nogometaš, a 2000. godine je PSV za njega isplatio Partizanu 14 milijuna eura. Tamo je eksplodirao. U 176 utakmica zabio je 129 golova uz 22 asistencije. Statistika za skinuti kapu i takvo što nije promaknulo najvećim klubovima. Uslijedili su angažmani u europskim velikanima poput Chelseaja, Atletico Madrida i PSG-a prije katarskih milijuna, a karijeru je završio 2012. godine.

No, odlaskom u mirovinu i on se očigledno zapustio. Tu i tamo pojavi se u nogometnim emisijama kao stručni komentator, a mnogi su se šokirali kada su ga vidjeli. Razrijedila se njegova bujna crna kosa pa je sada gotovo pa ćelav uz sijede vlasi. Bradu su zamijenili sijedi brkovi. Mnogi nisu vjerovali da je to Kežman, isti onaj mlađahni muškarac koji je osvajao srca među suprotnim spolom. A nedavno je imao dugu neurednu kosu i bradu kao Robinson Crusoe...

Za Srbiju je odigrao 49 utakmica i zabio 17 golova, a još dok je igrao u Zenitu 2009. godine, navodno ga je htio dovesti Dinamo. No, on je to demantirao.

- Nikada nisam kontaktirao s nekime iz Dinama i do danas nisam čuo za tu priču. Ne dolazi u obzir. Imam ugovor s PSG-om. Nisam nacionalist i nema političke pozadine. Jednostavno, ne vraća mi se još na ove prostore - rekao je Kežman 2010. godine dok je bio član pariške momčadi. Na kraju je otišao u Kinu i vrlo rano završio karijeru.

Najčitaniji članci