Poznati su svi finalisti play-offa za Svjetsko prvenstvo 2026.

Rasplet kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine ulazi u svoju završnu fazu. Nakon polufinalnih utakmica, poznati su svi parovi koji će u utorak odlučivati o posljednjih šest putnika za SAD, Meksiko i Kanadu. Četiri vize dijelit će se u Europi, a dvije kroz interkontinentalni play-off.

Nakon što su jučer navečer odigrane utakmice u Europi, u noći s četvrtka na petak Jamajka je izborila plasman u finale play-offa nakon pobjede nad Novom Kaledonijom (1-0). Njih u finalu u meksičkom Zapopanu čeka DR Kongo koji je imao izravan plasman u finale.

Italija je pobijedila reprezentaciju Sjeverne Irske, a sljedeći protivnik im je Bosna i Hercegovina. Reprezentacija BiH slavila je u drami jedanaesteraca protiv Welsa (4-2). U Varšavi su snage odmjerili Poljska i Albanija, a domaćini su slavili 2-1 u napetoj utakmici. Njihov protivnik u finalu bit će Švedska, koja je na krilima sjajnog Viktora Gyökeresa, strijelca hat-tricka, pobijedila Ukrajinu 3-1.

Najveće iznenađenje dodatnih kvalifikacija priredila je reprezentacija Kosova. U jednoj od najluđih utakmica, u gostima su svladali Slovačku 4-3 i došli na samo korak do svog prvog Svjetskog prvenstva. Na tom putu stoji im Turska, koja je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Rumunjske osigurala finale.

Danska je u polufinalu demonstrirala silu i s uvjerljivih 4-0 ispratila Sjevernu Makedoniju. S druge strane, Češka je prolazak protiv Republike Irske izborila tek nakon drame penala (4-3), nakon što je utakmica završila 2-2.

Finalne utakmice dodatnih kvalifikacija na rasporedu su u utorak, 31. ožujka, a sastaju se:

BiH - Italija (Zenica)

Švedska - Poljska (Stockholm)

Kosovo - Turska (Priština)

Češka - Danska (Prag)

Bolivija - Irak (Guadalupe)

DR Kongo - Jamajka (Zapopan)