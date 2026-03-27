VIDEO 'Miris ljiljana' u Walesu! Svlačionica BiH trešti od Halida

Nakon jedne od najdramatičnijih utakmica u novijoj povijesti, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je plasman u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Pobjeda protiv Walesa u Cardiffu izazvala je erupciju oduševljenja, a djelić pobjedničke atmosfere iz svlačionice podijelio je strijelac pobjedničkog penala Kerim Alajbegović na Instagramu. Snimka prikazuje sirove emocije i zajedništvo "zmajeva" netom nakon iscrpljujuće borbe na terenu. Igrači pjevaju stihove pjesme "Poljem se širi miris ljiljana" pokojnog Halida Bešlića.

U polufinalu doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo, izabranici Sergeja Barbareza sučelili su se s neugodnim domaćinom. Nakon što je glavni dio završio rezultatom 1-1, a legendarni kapetan Edin Džeko u 86. minuti zabio ključni gol za izjednačenje, pobjednik se morao odlučiti izvođenjem penala.

Tu su "zmajevi" pokazali više mirnoće i preciznosti te slavili s konačnih 4-2, bacivši u trans tisuće svojih navijača na stadionu i cijelu naciju kod kuće. Ova pobjeda odvela je Bosnu i Hercegovinu na korak do svjetske smotre, osiguravši im odlučujući dvoboj protiv Italije u Zenici u utorak.

Objava je brzo privukla pažnju navijača, koji su u komentarima iskazali podršku i divljenje. Poruke poput "To Bosno, to momci" i "Kakvog igrača imamo" svjedoče o povezanosti publike s reprezentativcima.