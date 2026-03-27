VIDEO 'Miris ljiljana' u Walesu! Svlačionica BiH trešti od Halida

VIDEO 'Miris ljiljana' u Walesu! Svlačionica BiH trešti od Halida
Bosna i Hercegovina šokirala Wales i plasirala se u finale doigravanja za Svjetsko! Alajbegović podijelio pobjedničku atmosferu na Instagramu, a nacija slavi uz "miris ljiljana"

Admiral

Nakon jedne od najdramatičnijih utakmica u novijoj povijesti, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je plasman u finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Pobjeda protiv Walesa u Cardiffu izazvala je erupciju oduševljenja, a djelić pobjedničke atmosfere iz svlačionice podijelio je strijelac pobjedničkog penala Kerim Alajbegović na Instagramu. Snimka prikazuje sirove emocije i zajedništvo "zmajeva" netom nakon iscrpljujuće borbe na terenu. Igrači pjevaju stihove pjesme "Poljem se širi miris ljiljana" pokojnog Halida Bešlića.

U polufinalu doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo, izabranici Sergeja Barbareza sučelili su se s neugodnim domaćinom. Nakon što je glavni dio završio rezultatom 1-1, a legendarni kapetan Edin Džeko u 86. minuti zabio ključni gol za izjednačenje, pobjednik se morao odlučiti izvođenjem penala.

Tu su "zmajevi" pokazali više mirnoće i preciznosti te slavili s konačnih 4-2, bacivši u trans tisuće svojih navijača na stadionu i cijelu naciju kod kuće. Ova pobjeda odvela je Bosnu i Hercegovinu na korak do svjetske smotre, osiguravši im odlučujući dvoboj protiv Italije u Zenici u utorak.

Objava je brzo privukla pažnju navijača, koji su u komentarima iskazali podršku i divljenje. Poruke poput "To Bosno, to momci" i "Kakvog igrača imamo" svjedoče o povezanosti publike s reprezentativcima.

Komentari 9
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

