Poznati su svi parovi osmine finala. Evo tko, kad i gdje igra

Nakon što su odigrane sve utakmice šesnaestine, poznati su svi parovi osmine finala. Najuzbudljiviji dvoboji bit će između velikana Španjolske i Portugala te Brazila i Norveške koja igra sjajno i ima odličnu generaciju reprezentativaca.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ovo su svi parovi osmine finala, njihova satnica i mjesto odigravanja susreta:

4. srpnja, subota

(19.00) Kanada - Maroko (Houston)

(23.00) Paragvaj - Francuska (Philadelphia)

5. srpnja, nedjelja

(22.00) Brazil - Norveška (New York)

6. srpnja, ponedjeljak

(02.00) Meksiko - Engleska (Mexico City)

(21.00) Portugal - Španjolska (Dallas)

7. srpnja, utorak

(2.00) SAD - Belgija (Seattle)

(18.00) Argentina - Egipat (Atlanta)

(22.00) Švicarska - Kolumbija (Vancouver)