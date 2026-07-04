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Poznati su svi parovi osmine finala. Evo tko, kad i gdje igra

Piše Ivan Kužela,
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Poznati su svi parovi osmine finala. Evo tko, kad i gdje igra
Foto: ISSEI KATO/REUTERS
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Poznati su svi parovi osmine finala, a najjači parovi su okršaji između Portugala i Španjolske te Brazila i Norveške

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Nakon što su odigrane sve utakmice šesnaestine, poznati su svi parovi osmine finala. Najuzbudljiviji dvoboji bit će između velikana Španjolske i Portugala te Brazila i Norveške koja igra sjajno i ima odličnu generaciju reprezentativaca. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

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Foto: M. Olmeda/Instagram

Ovo su svi parovi osmine finala, njihova satnica i mjesto odigravanja susreta:

4. srpnja, subota

(19.00) Kanada - Maroko (Houston)
(23.00) Paragvaj - Francuska (Philadelphia)

5. srpnja, nedjelja

(22.00) Brazil - Norveška (New York)

6. srpnja, ponedjeljak

(02.00) Meksiko - Engleska (Mexico City)
(21.00) Portugal - Španjolska (Dallas)

7. srpnja, utorak

(2.00) SAD - Belgija (Seattle)
(18.00) Argentina - Egipat (Atlanta)
(22.00) Švicarska - Kolumbija (Vancouver)

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