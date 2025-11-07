Poznati termini komemoracije i sprovoda legende Rudija Belina

Dinamo je najavio komemoraciju u spomen na legendarnog nogometaša i trenera Rudolfa Belina, koji je preminuo u ponedjeljak u 83. godini života. Klub će se od njega oprostiti u u ponedjeljak u glavnoj loži maksimirskog stadiona s početkom u 11 sati.

Komemoracija će biti zatvorena za širu javnost, a prisustvovanje je moguće isključivo uz prethodnu pozivnicu. Dinamo poziva sve koji su poznavali Rudolfa Belina, kao i one koji su ga cijenili kao sportsku veličinu, da mu odaju počast na dostojanstven način.

Navijači i štovatelji moći će izraziti sućut i podijeliti sjećanja upisom u knjigu žalosti u Dinamovu fan-shopu u Ilici i podno zapadne tribine maksimirskog stadiona.

Sućut obitelji moguće je izraziti i na ispraćajnom trgu Krematorija u ponedjeljak od 13 sati, neposredno prije posljednjeg ispraćaja od 14.15 u Aleji hrvatskih velikana na zagrebačkom Mirogoju.

Zagreb: Grafit Dinamove postave iz 1967. godine na zgradi na Peš?enici | Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL